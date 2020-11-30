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30/11/2020 09:05

【聚焦數據】內地１１月官方製造業ＰＭＩ升至５２﹒１，高於預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５２﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，高於市場預期的５１﹒５％，連續９個
月位於臨界點以上，表明製造業恢復性增長有所加快。
　　從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ為５３﹒０％、５２﹒０％和５０﹒１％，分別比
上月上升０﹒４、１﹒４和０﹒７個百分點，均位於臨界點之上。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配
送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。
　　生產指數為５４﹒７％，比上月上升０﹒８個百分點，表明製造業生產量增長有所加快。
　　新訂單指數為５３﹒９％，比上月上升１﹒１個百分點，表明製造業市場需求加快復蘇。
　　原材料庫存指數為４８﹒６％，比上月回升０﹒６個百分點，表明製造業主要原材料庫存量
降幅收窄。
　　從業人員指數為４９﹒５％，比上月回升０﹒２個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅
改善。
　　供應商配送時間指數為５０﹒１％，雖比上月回落０﹒５個百分點，但仍高於臨界點，表明
製造業原材料供應商交貨時間較上月略有加快。（ｗｌ）

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