《匯市一周－徐惠芳》觀望美國刺激經濟方案，美元整固回軟

《匯市一周》展望周一，第１８０屆油組（ＯＰＥＣ）大會舉行、歐洲央行行長拉加德將發

表講話。數據關注：瑞士１０月實際零售銷售年率、英國１０月央行抵押貸款變動、英國１０月

央行抵押貸款許可、德國１１月消費者物價指數年率及月率初值、美國１０月未決房屋銷售年率

及月率等。



感恩節到來，市場對疫情的發展與德國總理默克爾的發言表現出更大的擔憂，美元的避險功

能得到強化。美聯儲會議紀錄重申，未來加息的三個條件：在充足的外部流動性和改善的風險情

緒下，未來幾周美元可能會進一步滑向心理關口９０；此外拜登呼籲感恩節期間少聚會保安全，

並再次表示將在１月２０日上任後立即採取措施應對疫情；他計劃下周公布經濟團隊在內的政府

中關鍵職位任命。



美匯指數一度跌破９２關口，創９月１日以來新低９１﹒９４１。美元在９２附近獲得強力

支持。市場預期，耶倫將與美聯儲合作，推出支持經濟方案，美國利率將在很長時間內維持低位

。美國當選總統拜登表示，美國準備再度在全球發揮領導作用，放棄特朗普總統的單邊主義，承

諾與盟友合作；蓬佩奧表示，國務院已開始交接程序。



本周美國將公布１１月就業數據，當中ＡＤＰ私人企業職位及非農就業數據均備受關注。美

國疫情加劇，過去數星期公布的新申令失業救濟金人數持續反彈，料非農就業職位放緩，失業率

上升。非農就業數據公布前，周二（１日）美國將公布１１月製造業ＰＭＩ，該數據或可以反映

製造業就業市場狀況，推算就業數據表現。儘管１１月美國消費旺季來臨，若數據表現仍然未能

符合市場預期，美匯指數有可能受到衝擊。如跌破９１﹒７將下試９１﹒２。美匯指數現時在

９１﹒７２水平整固，上方阻力９２﹒４０、９２﹒８０。



＊歐元挑戰１﹒２＊



截至１１月２５日，全球最大黃金交易所基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ持倉量按日減少

４﹒９６噸，目前持倉量為１１９４﹒７８噸。金價現時在每盎司１７７０美元整固，趨勢往下

，上方阻力１８２０、１８６５、１９２０美元。



美匯指數持續下跌，推升歐元挑戰兩個月高位１﹒２０。歐洲央行行長拉加德表示，關注歐

元區通脹遠低於目標，行長拉加德或可能發表有關刺激措施信號，或追加緊急購債規模，更重要

對歐元近期升勢會否表示警告，影響歐元升勢。另外未來兩日，德國和歐元區分別公布１１月

ＣＰｌ和製造業ＰＭＩ，若低於預測水平，可能影響歐元兌美元挑戰１﹒２０。技術上，利用黃

金比例計算回調幅度，分別看１﹒１８８及１﹒１８３。如突破前高１﹒２０１１，上望

１﹒２０６５或１﹒２１水平。



澳洲聯儲銀行在１１月初採取果斷的貨幣政策行動後，１２將公布利率會議，相信政策制定

者不會迅速改變經濟展望或再下調利率。根據澳聯儲政策紀錄透露，目前資產購買規模擴大後，

或對房地產造成刺激，房價和物價可能被推高，從而影響經濟復甦目的。市場另一關注最新央行

貨幣政策和經濟展望會否有任何調控收緊政策，衝擊澳元。技術上，澳元兌美元關注兩個月前高

位０﹒７４１２，另關注１０天均線０﹒７３２５。若以上位置突破，將可能擴大澳元兌美元走

勢的波幅度。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

