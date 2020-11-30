《金石為開－黃威》市場情緒樂觀，黃金連挫沽壓加劇

《金石為開》市場對疫苗推出進程及白宮權力過渡的樂觀預期繼續支撐風險偏好。過去一周

股市繼續在反覆中向上進發，道指一度升穿３萬點大關。儘管美聯儲會議紀要暗示擴大ＱＥ的可

能，但未能阻止黃金遭到猛烈拋售。美國公布的經濟數據好壞參半，美元走勢仍疲弱，惟對金價

的支持作用極為有限。周內金價連續下挫，累計跌幅達４﹒５％。



有關新冠疫苗的消息繼續牽動市場神經。繼輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）和莫德納

（Ｍｏｄｅｒｎａ）之後，牛津大學也公布了與英國藥廠阿斯利康（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）

合作研發的疫苗數據。儘管其結果遭到質疑，但鑒於前兩者的疫苗大概率在年前獲批上市，投資

者情緒仍然樂觀。此外，特朗普表示若選舉人團投票結果確認拜登當選，他將離開白宮，這一結

果將於１２月１４日正式公布。實際上特朗普政府已做好準備正式開始政權過渡進程，權力交接

出乎市場預料的順利，令風險偏好進一步增強。避險需求大幅削弱，導致黃金在過去一周遭到猛

烈拋售。



另一方面，美國上周公布的數據好壞參半。美國三季度實際ＧＤＰ年化季環比修正值

３３﹒１％，持平於預期及初值。其中個人消費輕微下修，固定資產投資增速從４﹒９６％上修

到５﹒２３％。而１０月美國個人消費支出（ＰＣＥ）環比增長０﹒５％，遠低於９月１﹒２％

的調整後增速，但優於市場預期增速０﹒４％；個人收入則環比下降０﹒７％，降幅大於市場預

期的０﹒１％。１０月耐用品訂單環比增長１﹒３％，好於預期的０﹒９％。上周初請失業金人

數則小幅上升，遜於市場預期。整體而言，數據表現與預期相差不大。受到疫情影響，市場對於

四季度及明年一季度的經濟預期還難言樂觀，經濟恢復尚需時日。美元走勢因此繼續疲軟，惟金

價所獲支持實屬有限。



上周公布的美聯儲會議紀要顯示，決策者在會議上主要討論了未來如何通過調整ＱＥ資產購

買項目。多名決策者預計可能很快改動購買資產的相關前瞻指引，但也有多人警告擴大ＱＥ可能

有負面影響。美聯儲加碼寬鬆的意向需要更多信息確認，暫時也未能提振金價。



技術面看，短線黃金走勢極弱。日線保歷加通道開口擴大，金價仍緊貼下軌運行。在周初連

續重挫後，金價未見顯著反彈，反而在周五（２７日）下破１８００美元關口，可見空頭壓制力

極強。目前ＲＳＩ已呈超賣狀態，投資者需留意超短線反彈力度，若小時圖仍無改善跡象，金價

可能深度回調至今年４－６月份的震盪區間，即１６７０至１７５５美元之間。



本周重點關注美國１１月非農報告、ＩＳＭ製造業指數及美聯儲經濟褐皮書。

《六福金融分析師 黃威》

