《陶冬天下－陶冬》股市再攀高峰，黃金突見沽壓

《陶冬天下》全球股市交出了十分亮麗的１１月份成績單。美德英主導的三款疫苗先後公布

了第三期試驗結果，市場憧憬疫情主導的經濟衰退出現轉機；民主黨候選人在美國大選中取得多

數選舉團票，儘管最終結果尚有爭議，因美國選舉所出現的尾部風險逐漸消失。如此背景下，

ＭＳＣＩ（全球）在１１月份上升了約１３％，為有記錄以來最佳的單月升幅。美國三大股指引

領世界，資金為明年的經濟復甦作布局，科技股繼續當紅，周期股受到青睞。相對於美股，世界

其他國家的股指沒有那麼火爆，但是行情依然熱烈向上。美國國債市場先跌或回升，一周下來變

化不大。資金流出避險天堂，美元匯率輾轉跌至２０１８年３月以來的低位。受到疫苗問世的鼓

舞，石油和大宗商品紛紛淩厲上揚。黃金則在星期五出現暴跌，幾家中國的銀行暫停開設新的黃

金帳戶，在感恩節觸發踐踏式平倉。比特幣上周創下歷史新高後大幅調整。



美股一升再升，令許多資深投資者跌眼鏡，基金ＧＭＯ創始人格蘭薩姆（Ｊｅｒｅｍｙ

Ｇｒａｎｔｈａｍ）便是一位。格蘭薩姆在華爾街是一位傳奇人物，可是他的基金今年卻落後Ｓ

＆Ｐ５００指數１４個百分點。今年６月他曾指當時的美股乃是他職業生涯第四次大泡沫，入市

如同玩火。然而市場走勢卻不配合他的悲觀論調。格蘭薩姆有過輝煌的職業生涯，卻沒有見識過

如此的印鈔大運動，也沒有見識過零風險資產利率接近於零的資金環境。筆者認為他對市場走勢

的誤判，是因為對前所未有的貨幣環境缺乏認識。疫情觸發了史無前例的經濟大停頓，聯儲為首

的各家央行用瘋狂ＱＥ來支持坍塌中的政府財政，一蹶不振的實體經濟無法吸收新增流動性，資

金自然滯留在金融市場。債市的風險回報不成比例，於是蜂擁入股市。極端的資金環境帶來極端

的投資行為和極端的價格走向，筆者對各國股市依然看好，不過波動性繼續加大。２０２１年資

本市場的故事，是全球弱復甦，資金會進入板塊輪動和國家輪動過程。



黃金在觸及歷史新高後迅速回落，並不令人意外。看多金價是一個過度擁擠的交易，疫情與

美國大選的不確定性逐漸消弭，避險需求轉弱。七家中國的銀行周五一起宣布停止受理新開貴金

屬帳戶帶來了一定的市場恐慌；ＥＴＦ減倉、轉倉也是原因之一。這些發生在感恩節假期，稀薄

的流動性放大了價格的波動。中期看，疫情、選情趨明朗，黃金的避險需求勢必減弱，美元匯率

又一時跌不下去太多，黃金暫時仍處在弱勢狀態。再長一點時間看，過度發鈔勢必導致資產通貨

膨脹，黃金也會受益於資產升值，不過勢頭可能弱過股票。黃金作為資產種類已經進入到平常百

姓的投資組合中，持有一個部位是可以的，對沖、平衡投資風險。在銀行儲蓄收益大幅下降的時

代，黃金的收益弱點不那麼突出了，但是它的逆周期、避風險特性令它在此時此刻的吸引力減小

。



本周有幾個焦點，１）白宮的權力交接。２）佐治亞州參議院兩席位補選，只要共和黨拿到

一票就可以保持參議院多數席位。３）美國數據：１１月非農就業數據，預期增加４００Ｋ職位

，不過同月ＩＳＭ數字就可能開始回落。４）英國脫歐談判：談判已經到了關鍵時刻，膠著點依

然存在。５）ＯＰＥＣ和非ＯＰＥＣ產油國舉行部長級會議。６）聯儲公布褐皮書。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

