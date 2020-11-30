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即市新聞

30/11/2020 08:54

《陶冬天下－陶冬》股市再攀高峰，黃金突見沽壓

　　《陶冬天下》全球股市交出了十分亮麗的１１月份成績單。美德英主導的三款疫苗先後公布
了第三期試驗結果，市場憧憬疫情主導的經濟衰退出現轉機；民主黨候選人在美國大選中取得多
數選舉團票，儘管最終結果尚有爭議，因美國選舉所出現的尾部風險逐漸消失。如此背景下，
ＭＳＣＩ（全球）在１１月份上升了約１３％，為有記錄以來最佳的單月升幅。美國三大股指引
領世界，資金為明年的經濟復甦作布局，科技股繼續當紅，周期股受到青睞。相對於美股，世界
其他國家的股指沒有那麼火爆，但是行情依然熱烈向上。美國國債市場先跌或回升，一周下來變
化不大。資金流出避險天堂，美元匯率輾轉跌至２０１８年３月以來的低位。受到疫苗問世的鼓
舞，石油和大宗商品紛紛淩厲上揚。黃金則在星期五出現暴跌，幾家中國的銀行暫停開設新的黃
金帳戶，在感恩節觸發踐踏式平倉。比特幣上周創下歷史新高後大幅調整。
　
　　美股一升再升，令許多資深投資者跌眼鏡，基金ＧＭＯ創始人格蘭薩姆（Ｊｅｒｅｍｙ　
Ｇｒａｎｔｈａｍ）便是一位。格蘭薩姆在華爾街是一位傳奇人物，可是他的基金今年卻落後Ｓ
＆Ｐ５００指數１４個百分點。今年６月他曾指當時的美股乃是他職業生涯第四次大泡沫，入市
如同玩火。然而市場走勢卻不配合他的悲觀論調。格蘭薩姆有過輝煌的職業生涯，卻沒有見識過
如此的印鈔大運動，也沒有見識過零風險資產利率接近於零的資金環境。筆者認為他對市場走勢
的誤判，是因為對前所未有的貨幣環境缺乏認識。疫情觸發了史無前例的經濟大停頓，聯儲為首
的各家央行用瘋狂ＱＥ來支持坍塌中的政府財政，一蹶不振的實體經濟無法吸收新增流動性，資
金自然滯留在金融市場。債市的風險回報不成比例，於是蜂擁入股市。極端的資金環境帶來極端
的投資行為和極端的價格走向，筆者對各國股市依然看好，不過波動性繼續加大。２０２１年資
本市場的故事，是全球弱復甦，資金會進入板塊輪動和國家輪動過程。
　
　　黃金在觸及歷史新高後迅速回落，並不令人意外。看多金價是一個過度擁擠的交易，疫情與
美國大選的不確定性逐漸消弭，避險需求轉弱。七家中國的銀行周五一起宣布停止受理新開貴金
屬帳戶帶來了一定的市場恐慌；ＥＴＦ減倉、轉倉也是原因之一。這些發生在感恩節假期，稀薄
的流動性放大了價格的波動。中期看，疫情、選情趨明朗，黃金的避險需求勢必減弱，美元匯率
又一時跌不下去太多，黃金暫時仍處在弱勢狀態。再長一點時間看，過度發鈔勢必導致資產通貨
膨脹，黃金也會受益於資產升值，不過勢頭可能弱過股票。黃金作為資產種類已經進入到平常百
姓的投資組合中，持有一個部位是可以的，對沖、平衡投資風險。在銀行儲蓄收益大幅下降的時
代，黃金的收益弱點不那麼突出了，但是它的逆周期、避風險特性令它在此時此刻的吸引力減小

　
　　本周有幾個焦點，１）白宮的權力交接。２）佐治亞州參議院兩席位補選，只要共和黨拿到
一票就可以保持參議院多數席位。３）美國數據：１１月非農就業數據，預期增加４００Ｋ職位
，不過同月ＩＳＭ數字就可能開始回落。４）英國脫歐談判：談判已經到了關鍵時刻，膠著點依
然存在。５）ＯＰＥＣ和非ＯＰＥＣ產油國舉行部長級會議。６）聯儲公布褐皮書。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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