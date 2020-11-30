《日入而息》政府再收緊防疫措施，美團季績佳，傳中海油被美制裁

《今天重點》﹡林鄭指本港今日新增７６宗確診，其中９宗源頭未明；周三起公務員居家工

作，關閉卡拉ＯＫ及泳池等；周三起食肆晚上１０時前須關閉，最多２人一

枱；警告提高２０００元罰款，設熱線鼓勵市民舉報

﹡港府：四專家顧問均不支持強制檢測，兩主題公園關閉

﹡跳舞群組再多４０人染疫，曾到上環星月樓者須檢測

﹡美團（０３６９０）第三季純利按年大增３﹒７４倍，經調整溢利升

５﹒８％

﹡傳美將中海油納入黑名單，中海油指未收到美方通知；傳中芯、中海油被美

制裁，中方重申反對將合作政治化

﹡內地１１月官方製造業ＰＭＩ升至５２﹒１，高於預期



《即日市況》﹡中海油插低近一成四，港股全日挫５５３點報２６３４１失十天線



《深滬股市》﹡滬指震盪收跌０﹒５％，成交逾９千億外資流入４９億



《美元匯價》﹡美元整體貶值趨勢料延續至明年；歐元最新報１﹒１９８４╱８７，日圓最

新報１０３﹒９７╱９８



《公司業績》﹡ＣＭＯＮ（０１７９２）中期溢利虧損收窄至５９萬美元，不派息

﹡中國天然氣（００９３１）中期溢利虧損收窄至３５５４﹒３萬，不派息

﹡世紀集團（０２１１３）中期盈轉虧蝕１０１７﹒４萬元，不派息

﹡管道工程（０１８６５）中期盈轉虧蝕２８９﹒８萬新加坡元，不派息

﹡中生製藥（０１１７７）首三季盈利１８﹒５億人幣，按年跌１８％，派季

息２港仙

﹡美團（０３６９０）第三季純利按年大增３﹒７４倍，經調整溢利升

５﹒８％

﹡中國春來（０１９６９）全年少賺１４﹒２％至１﹒４１億人幣，不派息

﹡歐舒丹（００９７３）中期少賺３７﹒５％，不派中期息

﹡中國資源交通（００２６９）中期虧損擴大至９﹒１２億元，不派息

﹡新華通訊頻媒（００３０９）中期賺多５﹒２倍至１５９６﹒１萬，不派中

期息



《公司資訊》﹡共享集團（０３３４４）潘森辭任執董及附屬其他職位，破產呈請聆訊延至

明年

﹡顏潔齡退任中華汽車（０００２６）監理及執董，任榮譽主席

﹡安樂工程（０１９７７）租賃北角辦公室物業

﹡復星旅文（０１９９２）旗下麗江項目開盤，預料明年下半年開業

﹡香港電視（０１１３７）網上展銷吸客，ＨＫＴＶｍａｌｌ建消費數碼生態

圈

﹡騰訊雲表示雲開發註冊用戶增１﹒５倍，日調用超７億次

﹡康宏環球（０１０１９）前執董曹貴子及兩前高層串謀詐騙及虛假陳述罪名

不成立；法官稱未能證實曹貴子等三人有協議，串謀詐騙罪不成立

﹡德琪醫藥（０６９９６）接獲政府獎勵，涉資約２６７８萬元人幣

﹡新世界發展（０００１７）與星展完成香港首筆與聯合國可持續發展掛勾利

率掉期交易

﹡恆隆地產（００１０１）與凱悅於昆明開設君悅酒店，料２０２３年中開業

﹡中銀香港（０２３８８）首９個月流動支付交易額按年升逾３０％

﹡匯量科技（０１８６０）將彈性雲計算團隊及工程運維團隊合併為雲事業部

﹡奧園健康（０３６６２）近７億人幣收購醫美綜合服務商交易告吹

﹡國聯證券（０１４５６）表示國聯集團就發行債券聘請華英證券為主承銷商

﹡港交所（００３８８）委任紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬加入國際諮詢委

員會

﹡米蘭站（０１１５０）供股獲７２％有效接納，未獲足額認購

﹡現代牙科（０３６００）首九月收益按年減少近１５％，銷量總數按年減少

約１３％



《國企紅籌》﹡劉桂平榮升人民銀行副行長，辭任建行（００９３９）副董事長及行長

﹡中交建（０１８００）關注疫後一帶一路建設，因應政策變化作調整

﹡天業節水（００８４０）大股東已就配售及可換股債券聘銷保薦機構



《神州民企》﹡海天國際（０１８８２）向關聯公司購買生產設備

﹡華南城（０１６６８）今年銷售目標１６０億，收入增長不低於兩成



《中國要聞》﹡官媒提徵房產稅，深圳新樓遭萬人瘋搶料成契機

﹡上期所將積極研究和適時設置境外交割庫

﹡社科院專家建議取消土地使用年限

﹡國資委表示支持央企和港企在大灣區合作參與疫後建設

﹡吳雄昂稱安謀中國董事會無權辭退他，否認利益衝突

﹡字節跳動或建立抖音支付官網，目前只掛勾微信支付寶

﹡上汽與阿里合資汽車品牌智己汽車落戶浦東

﹡江蘇響水化工園區爆炸案一審，１５名官員被判囚

﹡人行指債券登記托管結算機構與同業拆借中心系統直連



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１３７２２﹒８９點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱內地雙循環經濟為香港帶來商機

﹡羅致光稱大灣區青年就業計劃２０００職位未滿足需求

﹡林鄭月娥稱遭美方制裁後無銀行服務，家中存大量現金

﹡擴大滬深港通股票範圍，滬深港三地交易所達共識

﹡陳茂波稱「一帶一路」將成環球經濟其中一個主要動力

﹡深股通額度全日用２２﹒９億元；滬股通額度全日用２７﹒２億元，陸股通

淨流入４９億

﹡傳東京奧運押後一年額外增加近２０億美元成本

﹡仲量聯行料上月寫字樓租金按月跌１％，交投單月新高

﹡石禮謙指印花稅不能解決問題，倡千萬元住宅「減辣」

﹡香港保險業首三季毛保費升近６％，內地訪客新造保單保費跌８２％

﹡歐元集團開會議，美公布１１月芝加哥採購經理人指數

﹡金管局表示１０月新申請按揭個案按月減１１﹒２％；１０月底外匯基金總

資產按月增２７９４億元



《大國博弈》﹡中國外交部指澳洲應就該國軍人在阿富汗罪行感到羞恥

﹡傳中芯、中海油被美制裁，中方重申反對將合作政治化

﹡傳美將中海油納入黑名單，中海油指未收到美方通知

﹡中國再對等制裁４名在涉港問題上表現惡劣美國人士



《新冠肺炎》﹡張建宗稱中央在有需要時會預留一定數量內地疫苗供港

﹡全國昨新增１８宗確診，內蒙再現３宗本土病例

﹡林鄭月娥擬採取更嚴格措施遏制疫情，專家促收緊社交距離

﹡羅致光稱安老院舍強制檢測難度高但必須做

﹡民主黨料華府需三百億派疫苗，福奇料最快下月中推出

﹡教育局批准小六生回校考呈分試，中六生可半日制上課

﹡袁國勇促即時收緊防疫措施，食肆晚市禁堂食限聚２人

﹡深灣遊艇會會員確診，俱樂部關閉消毒至周三重開

﹡林鄭指本港今日新增７６宗確診，其中９宗源頭未明；周三起公務員居家工

作，關閉卡拉ＯＫ及泳池等；周三起食肆晚上１０時前須關閉，最多２人一

枱；警告提高２０００元罰款，設熱線鼓勵市民舉報

﹡華僑永亨銀行調整分行服務時間，平日營業至下午４時

﹡港府表示兩主題公園須關閉，未定會否再資助受影響行業

﹡黃家和稱收緊營業限制後，餐飲業界生意料急跌六成

﹡印尼單日新增破頂，美住院人數錄新高

﹡永安旅遊裁員１２０人，佔整體員工編制兩成

﹡跳舞群組再多４０人染疫，曾到上環星月樓者須檢測



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