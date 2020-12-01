《華爾街內望》美股獲利回吐，道指挫２７１點，納指微跌

《經濟通通訊社１日專訊》美股上周造好後，投資者於１１月最後交易日先行獲利，美股周

一（３０日）走低。

道指跌２７１點或０﹒９１％，收報２９６３８點。標指跌１６點或０﹒４６％，報

３６２１點。納指跌７點或０﹒０６％，報１２１９８點。

上月累計，標指累漲１０﹒８％，納指升１１﹒８％，皆創自４月以來最大單月漲幅，道指

累漲１１﹒９％，創１９８７年１月以來最大單月漲幅。

美國本月新增病例飆升，加上出台限制措施導致勞動力市場復甦陷入停滯，目前市場關注聯

儲局主席鮑威爾將在國會參議院金融委員會發表的講話，以及聯儲局褐皮書及月度就業報告。

另外美國衛生與公共服務部長阿札爾最新表示，率先成功研發的兩種疫苗可能在聖誕節前可

供民眾接種。

板塊方面，能源股領跌急挫５﹒４％，主要因為追隨油價跌勢。個股方面，ＩＨＳ

Ｍａｒｋｉｔ急升７﹒４％，標普全球以４４０億美元提出收購。Ｍｏｄｅｒｎａ飆升２０％，

公司表示將新冠肺炎疫苗在美國和歐盟申請緊急使用授權。

梅西百貨、科爾百貨分別跌５﹒９％和３﹒９％，黑色星期五當日前往美國各大零售商實體

店的人流減少，主要因為線上促銷、新增病例激增的擔憂，降低消費者前往商場的意欲。

電動貨車製造商Ｎｉｋｏｌａ急挫２７％，公司與通用汽車宣布一項經修改的燃料電池合作

協議，通用將取消在公司的持股，以及製造自家輕便電動客貨車的計劃。（ａｌ）

