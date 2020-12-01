  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2020 07:50

《華爾街內望》美股獲利回吐，道指挫２７１點，納指微跌

　　《經濟通通訊社１日專訊》美股上周造好後，投資者於１１月最後交易日先行獲利，美股周
一（３０日）走低。
　　道指跌２７１點或０﹒９１％，收報２９６３８點。標指跌１６點或０﹒４６％，報
３６２１點。納指跌７點或０﹒０６％，報１２１９８點。
　　上月累計，標指累漲１０﹒８％，納指升１１﹒８％，皆創自４月以來最大單月漲幅，道指
累漲１１﹒９％，創１９８７年１月以來最大單月漲幅。
　　美國本月新增病例飆升，加上出台限制措施導致勞動力市場復甦陷入停滯，目前市場關注聯
儲局主席鮑威爾將在國會參議院金融委員會發表的講話，以及聯儲局褐皮書及月度就業報告。
　　另外美國衛生與公共服務部長阿札爾最新表示，率先成功研發的兩種疫苗可能在聖誕節前可
供民眾接種。
　　板塊方面，能源股領跌急挫５﹒４％，主要因為追隨油價跌勢。個股方面，ＩＨＳ　
Ｍａｒｋｉｔ急升７﹒４％，標普全球以４４０億美元提出收購。Ｍｏｄｅｒｎａ飆升２０％，
公司表示將新冠肺炎疫苗在美國和歐盟申請緊急使用授權。
　　梅西百貨、科爾百貨分別跌５﹒９％和３﹒９％，黑色星期五當日前往美國各大零售商實體
店的人流減少，主要因為線上促銷、新增病例激增的擔憂，降低消費者前往商場的意欲。
　　電動貨車製造商Ｎｉｋｏｌａ急挫２７％，公司與通用汽車宣布一項經修改的燃料電池合作
協議，通用將取消在公司的持股，以及製造自家輕便電動客貨車的計劃。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億　傳被美方納入投資黑名單
財經熱話30/11/2020
【月結－疫苗曙光】重磅科指股可部署　車股未炒完　舊經股吼房產
財經熱話30/11/2020
【月結－疫苗曙光】港股本月飆2234點　專家對十二月市仍樂觀
中國故事30/11/2020
《神州經脈》製造業PMI逾三年高　人行意外放水　滬指穿三千四
FOCUS30/11/2020
【FOCUS】製造業PMI三年高　貨幣政策綢繆「跨周期」
財經熱話27/11/2020
《股市一周》特朗普允權力交接　港股全周升443點曾破二萬七
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>