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即市新聞

01/12/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》你可曾受騙？

　　《缸邊隨筆》今天（１日）講個騙案，而且是個仍在進行中的騙案，你知悉後，希望不會受
騙，也可轉告你親友，免他們也受騙。
　
　　在今年４月起，有夥人（應不止一個人）冒充我及一些港股評人，包括黃師傅、沈大師等，
他們找來不少人的電話，分成群組，然後分階段發放信息。
　
　　（１）第一批信息是攬客，講做善事。
　
　　先稱他們的群組每季可以賺逾２００％（巴菲特都做唔到呀）。有無興趣跟，要跟，就跟他
們聯絡。
　
　　他們亦會講大市分析，講要做善事，博大家同理心就放鬆戒心。
　
　　（２）無錢過他們手，所以無呃你。
　
　　聯絡上後，他們告知你，是他們給你買賣股資料，你自己去買，不是交錢予他們去買，但買
後要影張買股單上載予他們，如沒有這張買股單，你便在群組中被除名，再收不到他們之後的資
料信息。
　
　　（３）騙子怎盈利？
　
　　無錢經他們手，做善堂？方法有：
　
　　（ａ）他們之前入了貨，被騙的人是遲入市，接了他們的貨；
　
　　（ｂ）可能涉及一些股東做「搭棚」，推高股價；
　
　　（ｃ）日後得到大家信任後，就叫你捐款，參加研討班、研討會等。這些九成都是網上進行
，他在暗，你在明，他找到你，你找不到他。
　
　　（４）苦主怎辦？
　
　　在８月，這些騙子曾冒我名推介買濠江機電（０１４０８），１１月２６日，該股急挫
９０％，有無人中招？不知，中招者可向警方或證監投訴。
　
　　今周，騙子團夥又冒我及黃師傅名推介中航科工（０２３５７），建議４﹒７５元入，目標
５﹒６元，可賺２０％。
　
　　貪會變貧，切戒。
　
﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
　
　　逢交易日中午１時，石Ｓｉｒ為您選股論市：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖｉｄｅｏ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱２８１５９２９╱？ｒ＝ｐｅ
ｔｑｒ０１　　　
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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