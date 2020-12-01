《缸邊隨筆－石鏡泉》你可曾受騙？

《缸邊隨筆》今天（１日）講個騙案，而且是個仍在進行中的騙案，你知悉後，希望不會受

騙，也可轉告你親友，免他們也受騙。



在今年４月起，有夥人（應不止一個人）冒充我及一些港股評人，包括黃師傅、沈大師等，

他們找來不少人的電話，分成群組，然後分階段發放信息。



（１）第一批信息是攬客，講做善事。



先稱他們的群組每季可以賺逾２００％（巴菲特都做唔到呀）。有無興趣跟，要跟，就跟他

們聯絡。



他們亦會講大市分析，講要做善事，博大家同理心就放鬆戒心。



（２）無錢過他們手，所以無呃你。



聯絡上後，他們告知你，是他們給你買賣股資料，你自己去買，不是交錢予他們去買，但買

後要影張買股單上載予他們，如沒有這張買股單，你便在群組中被除名，再收不到他們之後的資

料信息。



（３）騙子怎盈利？



無錢經他們手，做善堂？方法有：



（ａ）他們之前入了貨，被騙的人是遲入市，接了他們的貨；



（ｂ）可能涉及一些股東做「搭棚」，推高股價；



（ｃ）日後得到大家信任後，就叫你捐款，參加研討班、研討會等。這些九成都是網上進行

，他在暗，你在明，他找到你，你找不到他。



（４）苦主怎辦？



在８月，這些騙子曾冒我名推介買濠江機電（０１４０８），１１月２６日，該股急挫

９０％，有無人中招？不知，中招者可向警方或證監投訴。



今周，騙子團夥又冒我及黃師傅名推介中航科工（０２３５７），建議４﹒７５元入，目標

５﹒６元，可賺２０％。



貪會變貧，切戒。



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逢交易日中午１時，石Ｓｉｒ為您選股論市：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖｉｄｅｏ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱２８１５９２９╱？ｒ＝ｐｅ

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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

