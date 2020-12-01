【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽，藥明生物帶量採購影響微

《經濟通通訊社記者吳藹林１日報道》受累於業績欠佳，藍籌藥股中國生物製藥（０１１７
７）股價急插水，今日早市急跌逾一成，穿７元關，曾見６﹒７２元創八個月低位。
公司公布截至今年九月底止首三季業績，集團純利１８﹒５億元人民幣按年跌約１８％，每
股基本盈利按年跌１７﹒９％至９﹒８１分。期內，集團收入１８１﹒２６億元，按年下降約６
﹒２％。
中生製藥雖然季息２仙維持不變，但績後仍遭多間大行下調目標價約一至兩成，理由為收入
及盈利將持續受帶量採購拖累。
有分證券分析員認同上述說法，一些傳統製藥公司產品獨特性不足，易受政策影響，中生製
藥及石藥（０１０９３）均宜沽出，反之上游臨床研究公司受政策影響較微。
富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，中生製藥的產品為一些基本藥物，定價
不能太高，股價走勢已出現死亡交差，籲連同績後表現差的石藥均要盡快止蝕。至於物藥技術平
台公司藥明生物（０２２６９）所製的產品獨特性較高，預期股價可破頂。
東英證劵研究部主管譚思晉對《經濟通通訊社》，中生製藥仿製藥比重多，易受帶量採購政
策影響，預期盈利前景將持續受挑戰，現時集團估值仍然偏高，亦不宜撈底，同類型板塊中較看
好藥明生物和康龍化成（０３７５９）。
表列大行最新對中生製藥（０１１７７）評級及目標價：
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大行 目標價變動（元） 投資評級
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麥格理 ９﹒５２→ ８﹒３９ 維持中性
中銀國際 １０﹒２４→ ９﹒２５ 維持買入
中金 １２﹒００→１０﹒００ 維持跑贏大市
野村 １１﹒６０→ ８﹒９７ 維持買入
工銀亞洲 １１﹒００→ ９﹒９０ 維持跑贏大市
摩根士丹利 維持９﹒８７ 維持增持
大和研究 維持１１﹒００ 維持買入
建銀國際 ９﹒００→ ８﹒２０ 維持中性
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