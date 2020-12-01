【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽，藥明生物帶量採購影響微

《經濟通通訊社記者吳藹林１日報道》受累於業績欠佳，藍籌藥股中國生物製藥（０１１７

７）股價急插水，今日早市急跌逾一成，穿７元關，曾見６﹒７２元創八個月低位。

公司公布截至今年九月底止首三季業績，集團純利１８﹒５億元人民幣按年跌約１８％，每

股基本盈利按年跌１７﹒９％至９﹒８１分。期內，集團收入１８１﹒２６億元，按年下降約６

﹒２％。

中生製藥雖然季息２仙維持不變，但績後仍遭多間大行下調目標價約一至兩成，理由為收入

及盈利將持續受帶量採購拖累。

有分證券分析員認同上述說法，一些傳統製藥公司產品獨特性不足，易受政策影響，中生製

藥及石藥（０１０９３）均宜沽出，反之上游臨床研究公司受政策影響較微。

富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，中生製藥的產品為一些基本藥物，定價

不能太高，股價走勢已出現死亡交差，籲連同績後表現差的石藥均要盡快止蝕。至於物藥技術平

台公司藥明生物（０２２６９）所製的產品獨特性較高，預期股價可破頂。

東英證劵研究部主管譚思晉對《經濟通通訊社》，中生製藥仿製藥比重多，易受帶量採購政

策影響，預期盈利前景將持續受挑戰，現時集團估值仍然偏高，亦不宜撈底，同類型板塊中較看

好藥明生物和康龍化成（０３７５９）。



表列大行最新對中生製藥（０１１７７）評級及目標價：

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大行 目標價變動（元） 投資評級

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麥格理 ９﹒５２→ ８﹒３９ 維持中性

中銀國際 １０﹒２４→ ９﹒２５ 維持買入

中金 １２﹒００→１０﹒００ 維持跑贏大市

野村 １１﹒６０→ ８﹒９７ 維持買入

工銀亞洲 １１﹒００→ ９﹒９０ 維持跑贏大市

摩根士丹利 維持９﹒８７ 維持增持

大和研究 維持１１﹒００ 維持買入

建銀國際 ９﹒００→ ８﹒２０ 維持中性

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