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01/12/2020 13:23

【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽，藥明生物帶量採購影響微

　　《經濟通通訊社記者吳藹林１日報道》受累於業績欠佳，藍籌藥股中國生物製藥（０１１７
７）股價急插水，今日早市急跌逾一成，穿７元關，曾見６﹒７２元創八個月低位。
　　公司公布截至今年九月底止首三季業績，集團純利１８﹒５億元人民幣按年跌約１８％，每
股基本盈利按年跌１７﹒９％至９﹒８１分。期內，集團收入１８１﹒２６億元，按年下降約６
﹒２％。
　　中生製藥雖然季息２仙維持不變，但績後仍遭多間大行下調目標價約一至兩成，理由為收入
及盈利將持續受帶量採購拖累。
　　有分證券分析員認同上述說法，一些傳統製藥公司產品獨特性不足，易受政策影響，中生製
藥及石藥（０１０９３）均宜沽出，反之上游臨床研究公司受政策影響較微。
　　富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，中生製藥的產品為一些基本藥物，定價
不能太高，股價走勢已出現死亡交差，籲連同績後表現差的石藥均要盡快止蝕。至於物藥技術平
台公司藥明生物（０２２６９）所製的產品獨特性較高，預期股價可破頂。
　　東英證劵研究部主管譚思晉對《經濟通通訊社》，中生製藥仿製藥比重多，易受帶量採購政
策影響，預期盈利前景將持續受挑戰，現時集團估值仍然偏高，亦不宜撈底，同類型板塊中較看
好藥明生物和康龍化成（０３７５９）。

　表列大行最新對中生製藥（０１１７７）評級及目標價：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　大行　　　　　　　　　　目標價變動（元）　　　投資評級　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　麥格理　　　　　　　９﹒５２→　８﹒３９　　　維持中性
　中銀國際　　　　　１０﹒２４→　９﹒２５　　　維持買入
　中金　　　　　　　１２﹒００→１０﹒００　　　維持跑贏大市
　野村　　　　　　　１１﹒６０→　８﹒９７　　　維持買入　　　
　工銀亞洲　　　　　１１﹒００→　９﹒９０　　　維持跑贏大市
　摩根士丹利　　　　　　　維持９﹒８７　　　　　維持增持
　大和研究　　　　　　　　維持１１﹒００　　　　維持買入
　建銀國際　　　　　　９﹒００→　８﹒２０　　　維持中性
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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