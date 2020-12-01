港股午後升幅擴大２６７點報２６６０８，科指暫持平

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股高位回吐，聯儲局主席鮑威爾表示目前美國經濟仍然處

於受損及不確定的狀態，並對新增病例飆升表示擔憂。亞洲股市今早反彈，國內１１月財新製造

業ＰＭＩ錄５４﹒９勝預期，港股今早高開８１點報２６４２２點，其後反覆上升高見２６６２

８點，石油股及科技股仍受壓，內銀股及濠賭股表現較好，而醫藥股榮辱互見。最終港股半日收

報２６５８６點升２４４點，午後升幅輕微擴大，藥明生物（０２９６３）續揚４﹒４９％，報

７９﹒１元，暫為表現最佳藍籌。恆指報２６６０８點，升２６７點或升１﹒０１％，主板成交

９６７﹒０３億元。國指報１０６９２點，升１４５點或升１﹒３８％。科指報８０１９點，收

回早段失地，暫持平。

內地兩市續揚，上證綜指報３４３０點，升３９點或升１﹒１６％，成交２４９６﹒４０億

元人民幣；深證成指報１３８６０點，升１９０點或升１﹒３９％，成交３２４５﹒０８億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒６％，報４１﹒２５元；港交所（００３８８）微

升０﹒５２％，報３８７﹒４元；騰訊（００７００）走上２﹒３１％，報５７６元；建行（０

０９３９）走高２﹒６３％，報６﹒２４元；中移動（００９４１）微跌０﹒３２％，報４６﹒

２５元；友邦（０１２９９）揚３﹒１８％，報８７﹒６５元。





表列十大升幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（舊）（０２９６３） ７９﹒１０元 升４﹒４９％

工行 （０１３９８） ５﹒１１元 升３﹒８６％

友邦 （０１２９９） ８７﹒６５元 升３﹒１８％

中國平安 （０２３１８） ９４﹒０５元 升３﹒３５％

九置 （０１９９７） ３７﹒１０元 升２﹒９１％



建行 （００９３９） ６﹒２４元 升２﹒６３％

騰訊 （００７００） ５７６﹒００元 升２﹒３１％

藥明生物（新）（０２２６９） ７８﹒９０元 升２﹒６０％

中人壽 （０２６２８） １８﹒０２元 升２﹒５０％

銀娛 （０００２７） ６０﹒４５元 升２﹒４６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

