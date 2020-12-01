港股高開８１點報２６４２２點，國指升４１點，科指漲２２點

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股高位回吐，亞洲股市則略為反彈，日經升３０４點，首

爾指數升３３點，港股方面則高開８１點。濠賭股昨日回吐，今早則表現造好，銀娛（０００２

７）高開近３％，為表現最佳藍籌；部分內房一同造好，碧桂園（０２００７）漲２﹒１５％，

潤地（０１１０９）漲２﹒０８％。另外，有指特朗普政府將中海油（００８８３）加入因有軍

方背景而禁止美國投資的黑名單，隔晚中海油ＡＤＲ急跌１９％，今早港股中海油低開逾７％。

恆生指數開報２６４２２點，升８１點或升０﹒３１％，主板成交１６５﹒６１億元。國企指數

報１０５８７，升４１點或升０﹒３９％。恆生科技指數報８０４１，升２２點或升０﹒２８％

。

即月期指新報２６４５１，升１９點，高水２８點。即月國指期貨報１０５９８，升２０點

，高水１０點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９３％，報４０﹒７元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅３﹒１％。港交所（００３８８）升０﹒４７％，報３８７﹒２元；騰訊控股

（００７００）升１﹒７８％，報５７３元；中移動（００９４１）跌０﹒７５％，報４６﹒０

５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒３６％。友邦保險（０１２９９）升２﹒１２

％，報８６﹒７５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６０﹒７５元 升２﹒９７％

蒙牛乳業（０２３１９） ４０﹒２５元 升２﹒６８％

藥明生物（０２９６３） ７７﹒５０元 升２﹒３８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒４６元 升２﹒１５％

申洲國際（０２３１３） １３４﹒００元 升２﹒１３％

友邦保險（０１２９９） ８６﹒７５元 升２﹒１２％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒３０元 升２﹒０８％

九倉置業（０１９９７） ３６﹒８０元 升２﹒０８％

恆隆地產（００１０１） １９﹒６０元 升１﹒９８％

騰訊控股（００７００ ５７３﹒００元 升１﹒７８％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹半導體（０１３４７） ３９﹒３０元 升２﹒２１％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒７０元 升２﹒０６％

金蝶國際（００２６８） ２７﹒５５元 升１﹒８５％

騰訊控股（００７００） ５７３﹒００元 升１﹒７８％

阿里健康（００２４１） ２３﹒２０元 升１﹒７５％

心動公司（０２４００） ３７﹒９５元 升１﹒２０％

鴻騰精密（０６０８８） ２﹒５７元 升１﹒１８％

微盟集團（０２０１３） １０﹒７８元 升１﹒１３％

小米集團（０１８１０） ２６﹒７５元 升０﹒９４％

美團 （０３６９０） ２９２﹒００元 升０﹒６９％

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