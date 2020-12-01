《盤後部署》港股料區間波動，惟防特朗普全力打擊中資企業

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股高位回吐，聯儲局主席鮑威爾表示目前美國經濟仍然處

於受損及不確定的狀態，並對新增病例飆升表示擔憂。港股今早高開８１點報２６４２２點，中

國１１月財新製造業ＰＭＩ勝預期，中資金融及濠賭股造好，恆指午後升幅最多擴大至３２０點

報２６６６２，最終收報２６５６７，升２２６點或０﹒８６％，主板成交回落３６﹒３８％至

１５３１﹒２６億元。國指收報１０６５９點，升１１３點或１﹒０７％。

Ａ股兩市反覆向上，上證綜指收報３４５１點，升６０點或１﹒７７％；深證成指報

１３９３０點，升２６０點或１﹒９％。總成交８６４９﹒１５億人幣跌９﹒０２％。



＊麥樸思料發展中市場跑贏，穆迪憂債務負擔能力惡化＊



Ｍｏｂｉｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ創辦人，有「新興市場之父」之稱的麥

樸思公開表示，隨着明年初防疫封鎖解除，疫苗上市，２０２１年發展中市場的表現將優於發達

市場，而發達國家的政府將無法繼續像今年般支持經濟。

麥樸思預估明年經濟面會非常好，稱中國目前復甦良好，印度料很快會重返先前的快速增長

；土耳其和南非從現在起一兩年內的前景都非常好。建議多樣投資布局，他看好財務面穩健、資

金渠道暢通的郵輪、旅行與航空公司；以及有效運用科技的行業，包括醫療保健與教育業，形容

將是明年表現最優異者之一。

評級機構穆迪則指，近期疫苗試驗取得進展並未改變其預估，多數主權國家面臨重大經濟損

失，債務負擔顯著增加，而尤其是新興市場國家，面臨債務負擔能力惡化的狀況。該行認為，疫

情的發展演變，包括疫苗的可獲得性，將是推動明年經濟趨勢的一個關鍵因素，但不同國家的復

甦速度不同。



＊中國經濟數據造好，可分批吸納中資金融股＊



港股由９月２５日低位２３１２４點升至１１月２５日高位２７０４０點，累計升幅近

１７％，因此升勢需稍作喘息亦屬合理。預期港股短線於現水平有３００點至６００點上落波幅

，較重要支持位於二百五十天線，即２５４００點附近位置，上線阻力在２７０００點。

特朗普的美國總统任期為直至明年１月２０日，近期對於制裁中資企業的消息甚密，若然他

欲於餘下任期出盡力打擊中國，消息提及的相關股份如中芯（００９８１）、中海油、中國三大

電訊商等，在拜登未真正向中國伸出友誼之前，仍然不宜沾手。繼續看好市帳率偏底的本地地產

股，中國最新公布的經濟數據造好，中資金融股亦可分批吸納。（ｎｓ）

