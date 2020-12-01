《盤後部署》港股料區間波動，惟防特朗普全力打擊中資企業

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股高位回吐，聯儲局主席鮑威爾表示目前美國經濟仍然處
於受損及不確定的狀態，並對新增病例飆升表示擔憂。港股今早高開８１點報２６４２２點，中
國１１月財新製造業ＰＭＩ勝預期，中資金融及濠賭股造好，恆指午後升幅最多擴大至３２０點
報２６６６２，最終收報２６５６７，升２２６點或０﹒８６％，主板成交回落３６﹒３８％至
１５３１﹒２６億元。國指收報１０６５９點，升１１３點或１﹒０７％。
Ａ股兩市反覆向上，上證綜指收報３４５１點，升６０點或１﹒７７％；深證成指報
１３９３０點，升２６０點或１﹒９％。總成交８６４９﹒１５億人幣跌９﹒０２％。
＊麥樸思料發展中市場跑贏，穆迪憂債務負擔能力惡化＊
Ｍｏｂｉｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ創辦人，有「新興市場之父」之稱的麥
樸思公開表示，隨着明年初防疫封鎖解除，疫苗上市，２０２１年發展中市場的表現將優於發達
市場，而發達國家的政府將無法繼續像今年般支持經濟。
麥樸思預估明年經濟面會非常好，稱中國目前復甦良好，印度料很快會重返先前的快速增長
；土耳其和南非從現在起一兩年內的前景都非常好。建議多樣投資布局，他看好財務面穩健、資
金渠道暢通的郵輪、旅行與航空公司；以及有效運用科技的行業，包括醫療保健與教育業，形容
將是明年表現最優異者之一。
評級機構穆迪則指，近期疫苗試驗取得進展並未改變其預估，多數主權國家面臨重大經濟損
失，債務負擔顯著增加，而尤其是新興市場國家，面臨債務負擔能力惡化的狀況。該行認為，疫
情的發展演變，包括疫苗的可獲得性，將是推動明年經濟趨勢的一個關鍵因素，但不同國家的復
甦速度不同。
＊中國經濟數據造好，可分批吸納中資金融股＊
港股由９月２５日低位２３１２４點升至１１月２５日高位２７０４０點，累計升幅近
１７％，因此升勢需稍作喘息亦屬合理。預期港股短線於現水平有３００點至６００點上落波幅
，較重要支持位於二百五十天線，即２５４００點附近位置，上線阻力在２７０００點。
特朗普的美國總统任期為直至明年１月２０日，近期對於制裁中資企業的消息甚密，若然他
欲於餘下任期出盡力打擊中國，消息提及的相關股份如中芯（００９８１）、中海油、中國三大
電訊商等，在拜登未真正向中國伸出友誼之前，仍然不宜沾手。繼續看好市帳率偏底的本地地產
股，中國最新公布的經濟數據造好，中資金融股亦可分批吸納。（ｎｓ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇