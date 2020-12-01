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01/12/2020 11:58

【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒１％不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳洲央行今日決定維持利率於０﹒１％歷史低位不變，符合市場
預期。
　　央行委員會預期最少三年內不會加息，重申必要時將採取更多措施，將評估購債計劃規模，
相信未來一段時間內將需要財政和貨幣政策支持，而應對高失業率是當務之急，不過１０月就業
增長再次轉強。
　　央行亦稱澳洲經濟正復甦，近期數據勝預期，不過復甦預料不均衡，將有賴政策支持。
（ａｌ）

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