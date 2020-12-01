【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒１％不變，符合市場預期

《經濟通通訊社１日專訊》澳洲央行今日決定維持利率於０﹒１％歷史低位不變，符合市場

預期。

央行委員會預期最少三年內不會加息，重申必要時將採取更多措施，將評估購債計劃規模，

相信未來一段時間內將需要財政和貨幣政策支持，而應對高失業率是當務之急，不過１０月就業

增長再次轉強。

央行亦稱澳洲經濟正復甦，近期數據勝預期，不過復甦預料不均衡，將有賴政策支持。

（ａｌ）

