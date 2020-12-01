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即市新聞

01/12/2020 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》騰訊與美團均未見大幅反彈，工銀表現突出

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、公
用事業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工
商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）與中國飛鶴（０６１８６），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中海油（００８８３）、中國生物製藥（０１１７７）與康師傅（００３２２）。
　　開市後，昨天（３０日）備受沽壓的騰訊（００７００）與美團（０３６９０）並未見大幅
反彈，反映出大戶認同港股的短期調整已經展開。恆指期貨小時圖上，好淡雙方現於保歷加通道
底部附近爭持，圖表形勢尚屬顯著向淡，即市好淡分界線現位於２６５９３。交投最為暢旺的股
票中，現以中國生物製藥與中海油的跌幅最大。表現較佳的則為工商銀行。其實，筆者開市前於
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內所提示，工商銀行為十大市值內地銀行股中最強勢者，今早（１日）該股
跑贏其他股票，一點也不出奇。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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