《談國論企－黎偉成》製造業出口新單連續三個月擴張

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ中的出口新訂單於２０２０年１１月份，所形

成的連續第三個月擴張，在新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９肆虐美、歐使環球經濟陷衰退劣境底下屬

難能可貴的表現。中國續控惡疫清零促復工復產復商復市重現復甦佳象，並積極推動國內大循環

和國內、國際雙循環新策，有助經濟有質有量的穩中有進發展，前景良佳。



＊生產於１１月份成全年暫見最大擴張＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２０年１１月份達

５２﹒７（見表），環比回升０﹒７個百分點，止住１０月份５１﹒４環比跌０﹒１個百分點，

並超越３月份的５２而成為２０２０年以來擴張最快的月份，和使最近９個月皆處擴張水平，充

分顯示政府精準有序復工復產取得預期的延續性良佳成效。新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９僅使中國

的ＰＭＩ在２月份低處３５﹒７，足見中國的抗疫控疫而清零的工作，是成功的。

ＰＭＩ之連擴，乃受惠於製造業產銷情況有持續重大改善，特別是（一）訂單有不斷的提升

，重點當然在於（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２０年１１月份達５１﹒５，環比上升

０﹒５個百分點，連同１０月份５１環比升０﹒２個百分點和９月份５０﹒８環比增１﹒７個百

分點，乃連續三個月環比上升使擴張不斷升級，確認止住８月份４９﹒１輕微收縮之態。中國的

製造業的出口新訂單不斷改善，顯然受惠於美國以至歐亞等各地以製造業為主的工業生產受惡疫

之困，不得不進口來自以中國為主的各種各樣商品。

正正因為（ＩＩ）出口的情況持續好轉，故以外銷為主的進口訂單亦同步改善，分類指數於

１１月份達５０﹒９環比增長０﹒１個百分點，連同１０月份５０﹒８升０﹒４個百分點，而９

月份環比更急升１﹒４個百分點重返臨界點以上的５０﹒４擴張水平，有良好的預見性啟示。

即使（ＩＩＩ）在手訂單分類指數於１１月份跌０﹒５個百分點，至僅４６﹒７，似乎意味

製造業積極增產，與在相當程度消化國內、外的訂單有關。

再看（ＩＶ）製造業的整體新訂單，分類指數於２０２０年１１月份達５３﹒９，環比大幅

上升１﹒１個百分點，而１０月份則持平於對上一個月５２﹒８，９月份環比增０﹒８個百分點

，和８月份５２與７月份５１﹒７環比皆升０﹒３個百分點，６月５１﹒４環比增０﹒５個百分

點，足見出口與內需的情況皆有改善，實屬難能可貴的景象。

問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍存在隱

憂，重要的是（ｉ）拜登入主白宮無疑沒有太大懸念，但有傳特朗普會於拜登就任當日宣布競選

下一任美國總統，意味民主、共和兩黨互相攻奸不止，更有可能’督促’拜登政府對華採取更為

強硬的政策和措施，中美關係未必可以在換一個美國總統便可以有望緩和，尤其是兩大政黨的對

華政策從來就是不懷好意，只是打壓的力度和程度有差異而已；（ｉｉ）美國、歐洲以至環球多

國或地的疫情持續大擴散，經濟當然暫無回穩和好轉之望，使中國出口新訂單的前景同樣不宜寄

以厚望也。

但訂單情況反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，保持穩步擴張態勢，分類指數於

２０２０年１１月份達５４﹒７，環比大幅上升０﹒８個百分點，止１０月份５３﹒９跌０﹒１

個百分點之況，和成為２０２０年擴張力度最大的一個月份，尤其是２０２０年１１月份之數，

較２０１９年同期的５２﹒６高２﹒１個百分點，便由是可見中國製造業基本擺脫美國對華所掀

貿戰的惡性困擾，最新發展相當不錯。



＊製造企業對生產經營前景日趨樂觀＊



其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於１１月份即使達６２﹒８，環比大幅增長３﹒８個百分點。但（２）出廠價格

分類指數於是月份５６﹒６，環比升３﹒３個百分點，指數低於原材料購進價格６﹒２個百分點

，足見製造企業控成本取得良性效益。

至於（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年１１月份達６０﹒１環比增長０

﹒８個百分點，連同１０５９月份５９﹒３環比升０﹒６、９月份５８﹒７升０﹒１個百分點

、８月份５８﹒６升０﹒８個百分點和７月份５７﹒８升０﹒３個百分點，成五連之升，更再度

納入６０之數，顯製造業企業對業務前景日見樂觀。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

