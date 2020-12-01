《異動股》隔晚ＡＤＲ急挫一成九，拖累中海油開挫近８％

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚中海油ＡＤＲ急挫一成九，拖累中海油（００８８３）現價

跌７﹒７５％，報７﹒５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２１﹒８７％；成交約５６

５４萬股，涉資４﹒３６億元。

隔完為中海油ＡＤＲ自２００１年２月以來最大跌幅，亦為標普美國存託憑證指數當天跌幅

最大的成份股。

昨（３０日）該公司發公告指，注意到路透社於今日發布的新聞報道，關於美國有關政府機

構可能會將公司控股股東中國海洋石油集團加入涉嫌與中國軍方有聯繫的企業黑名單。公司已向

中國海洋石油集團查詢，並了解到尚未收到美國有關政府機構的任何正式通知或決定。

據《路透》引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中芯國際（００９８１） （

滬：６８８９８１）、中海油列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

中芯國際Ｈ股開報２１﹒４５元跌０﹒９２％。

現時，恆生指數報２６４２２點，升８１點或升０﹒３１％，主板成交１６５﹒６１億元。

國企指數報１０５８７點，升４１點或升０﹒３９％。恆生科技指數報８０４１點，升２２點或

升０﹒２８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） ７﹒５０元 跌７﹒７５％

中國石油化工（００３８６） ３﹒５２元 升０﹒２８％

中國石油股份（００８５７） ２﹒４７元 無升跌

中海油田服務（０２８８３） ５﹒６９元 跌３﹒０７％

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（ｋｓ）

