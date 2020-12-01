《異動股》中生製藥低開近７％，遭中金野村齊削目標價

《經濟通通訊社１日專訊》中國生物製藥（０１１７７）現價跌６﹒６７％，報７﹒２８元

，跌破十天平均線（７﹒６７９元）。該股成交約１９１４萬股，主動買盤９８％，涉資１﹒４

６億元。

中金公司發表報告表示，中生製藥三季度業績不及市場預期，主要受帶量採購以及輔助藥品

管控影響，並下調公司目標價一成七至１０港元。

中金指，因帶量採購的影響可能大於預期，調降公司今明兩年每股純益預測均１４％，至０

﹒１５元和０﹒１８元人民幣，但基於低基數，預計公司四季度業績增速將會恢復，公司管理層

稱將會有４７種新主要藥物將在未來５年內獲批。

另外野村亦下調中生製藥目標價兩成三至８﹒９７元。

現時，恆生指數報２６４２２點，升８１點或升０﹒３１％，主板成交１６５﹒６１億元。

國企指數報１０５８７點，升４１點或升０﹒３９％。恆生科技指數報８０４１點，升２２點或

升０﹒２８％。

即月期指新報２６４４８點，升１６點，高水２５點。即月國指期貨報１０５９７點，升１

９點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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遠大醫藥（００５１２） ６﹒７５元 無升跌

中國中藥（００５７０） ３﹒６４元 跌０﹒２７％

石藥集團（０１０９３） ７﹒５７元 無升跌

中生製藥（０１１７７） ７﹒２８元 跌６﹒６７％

三生製藥（０１５３０） ７﹒５８元 跌１﹒３０％



綠葉製藥（０２１８６） ４﹒５４元 升０﹒４４％

復星醫藥（０２１９６） ３３﹒１０元 升１﹒５３％

藥明康德（０２３５９） １１７﹒００元 升０﹒８６％

翰森製藥（０３６９２） ３６﹒９０元 跌０﹒９４％

康龍化成（０３７５９） ９４﹒２５元 升０﹒１６％

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