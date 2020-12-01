《午市前瞻》港股昨日已消化部分超買，短線續２６０００點整固

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股高位回吐，聯儲局主席鮑威爾表示即使疫苗中期研發取

得進展，目前美國經濟仍然處於受損及不確定的狀態，並對新增病例飆升表示擔憂。亞洲股市今

早反彈，國內１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９勝預期，創十年新高，港股今早高開８１點報

２６４２２點，其後反覆上升高見２６６２８點，石油股及科技股仍受壓，內銀股及濠賭股表現

較好，而醫藥股榮辱互見，其中中生製藥（０１１７７）半日挫１０﹒７７％，報６﹒９６元，

為最差表現藍籌；藥明生物（０２９６３）半日揚５﹒４２％，報７９﹒８元，為半日表現最佳

藍籌。最終港股半日收報２６５８６點，升２４４點或升０﹒９３％，主板成交８７４﹒７０億

元。國指報１０６７１點，升１２５點或升１﹒１９％。科指報８００７點，跌１２點或跌０﹒

１５％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３４３６點，升４４點或升１﹒３１％，成交２１０５﹒３８億

元人民幣；深證成指報１３８４３點，升１７３點或升１﹒２７％，成交２７５５﹒５８億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒７２％，報４１﹒２元；港交所（００３８８）走

低０﹒４７％，報３８３﹒６元；友邦（０１２９９）揚３﹒０６％，報８７﹒５５元；建行（

００９３９）漲２﹒１４％，報６﹒２１元；中移動（００９４１）微跌０﹒３２％，報４６﹒

２５元。



＊第三季業績勝預期，美團走上一格＊



美團（０３６９０）第三季純利為６３﹒２１億元人民幣，按年大增３﹒７４倍，獲野村富

瑞大摩等大行上調目標價，其中富瑞將目標價由３００元大升至３６０元，維持買入評級。美團

半日微升０﹒０７％，報２９０﹒２元。昨日外電報道螞蟻集團上市計劃可能無法在２０２２年

前完成，母企阿里巴巴（０９９８８）半日續軟０﹒９９％，報２５８﹒８元。凱知樂夥騰訊（

００７００）旗下騰訊視頻進行ＩＰ產業鏈合作，推出真人動畫劇集，騰訊半日揚２﹒６６％，

報５７８元。京東（０９６１８）走低１﹒１２％，報３３４﹒８元。小米（０１８１０）走落

０﹒９４％，報２６﹒２５元。

昨日外媒報道華府擬將中海油（００８８３）加入企業黑名單，禁止美國市場向其投資，隔

晚中海油ＡＤＲ急挫一成九，拖累中海油半日續跌４﹒８％，報７﹒７４元。油組續與盟國商討

減產協議，而油價周一微跌，１月布油期貨收跌１﹒２％報４７﹒５９美元，而１月美油期貨則

微跌０﹒４％收４５﹒３４美元，惟其他石油股普回升，中石化（００３８６）走高１﹒４２％

，報３﹒５６元；中石油（００８５７）軟０﹒４％，報２﹒４６元；中海油服（０２８８３）

走上１﹒０２％，報５﹒９３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）微升０﹒４１％，報２﹒９７２

元。



＊１１月製造業ＰＭＩ勝預期，內銀股造好＊



中國１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９勝預期，高於市場預期的５３﹒５，較１０月上升

１﹒３個百分點，創十年新高，中金指後疫情時代銀行業景氣度進入向好通道，上市銀行正處於

業績Ｖ型反轉的起點，預計２０２１年淨利潤增長９﹒２％。內銀股普漲，工行（０１３９８）

揚３﹒８６％，報５﹒１１元；農行（０１２８８）走上２﹒３８％，報３﹒０１元；交行（０

３３２８）走高１﹒６３％，報４﹒３６元；招行（０３９６８）漲２﹒５５％，報５０﹒３元

；郵儲行增發Ａ股籌最多３００億元人民幣，獲富瑞將評級由持有升至買入，目標價６﹒３７元

。該股半日揚５﹒０２％，報４﹒６元。

人民銀行黨委書記及銀保監主席郭樹清發表文章，強調房地產是現階段中國金融風險方面最

大的「灰犀牛」，需要堅決抑制房地產泡沫，目前房地產相關貸款佔銀行業貸款的３９％，還有

大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。內房股榮辱見，潤地（０１１０９）走上１﹒７

９％，報３４﹒２元；碧桂園（０２００７）走高１﹒１７％，報１０﹒３６元；世茂集團（０

０８１３）軟１﹒９％，報２８﹒３５元；萬科企業（０２２０２）跌１﹒７％，報２８﹒９５

元；中國恆大（０３３３３）微升０﹒４９％，報１６﹒４２元。



＊績後遭兩大行削目標價，中生製藥半日挫一成＊



醫藥股個別發展，大摩上調藥明生物（０２９６３）目標價，由８０元升至９１﹒５元，維

持「增持」評級，更將集團終端增長率預測由５％升至６％，股價半日升５﹒４２％，報７９﹒

８元；中金指中生製藥（０１１７７）三季度業績不及市場預期，主要受帶量採購以及輔助藥品

管控影響，並下調公司目標價一成七至１０元；另外野村亦下調中生製藥目標價兩成三至８﹒９

７元。中生製藥半日挫１０﹒７７％，報６﹒９６元。

其他藥股方面，石藥集團（０１０９３）軟２﹒１１％，報７﹒４１元；藥明康德（０２３

５９）走高２﹒５９％，報１１９元；復星醫藥（０２１９６）走上３﹒９９％，報３３﹒９元

；康龍化成（０３７５９）揚４﹒３％，報９８﹒１５元。

日前內地當局開展帶量採購，市場擔憂醫療材料開始降價，但今日醫療設備股齊反彈，

愛康醫療（０１７８９）飆５﹒３８％，報１２﹒９２元；啟明醫療（０２５００）漲４﹒９４

％，報７４﹒３５元；微創醫療（００８５３）走上２﹒６９％，報３４﹒３５元；春立醫療（

０１８５８）揚４﹒８５％，報２０﹒９５元。



＊蘇沛豐：金融、地產、資源股短線追落後，新經濟股前景佳＊



美股表現反覆，港股則呈膠著狀態。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示

，恆指昨日收挫逾５５０點，消化部份超買，料恆指短線繼續在２６０００點附近整固，而疫苗

消息及周期性股份如金融、地產、資源股追落後支撐市，相信港股下試空間不大，支持位於２５

５００點，亦有機會在一兩個月內反覆上望２８０００點。

他看好新經濟股、互聯網龍頭長線增長前景較佳，資金對周期性股份的熱情可能只有三至四

個月。（ｎｓ、ｐｌ）

