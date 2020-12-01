《美元走勢－羅明立》歐元上行機會仍較大，可低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒４６ １０４﹒２４ １０４﹒３３

歐元╱美元 １﹒１９６４ １﹒１９３５ １﹒１９６４

英鎊╱美元 １﹒３３９３ １﹒３３３４ １﹒３３８８

美元╱瑞郎 ０﹒９０８４ ０﹒９０６７ ０﹒９０６７

美元╱港元 ７﹒７５３０ ７﹒７５１６ ７﹒７５２１

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《美元走勢》疫苗藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ公布研發結果，發現疫苗有效率高達９４﹒１％，並

沒有嚴重副作用；藥廠昨（３０日）向美國及歐盟監管當局申請用藥許可，估計美國ＦＤＡ將在

１２月７日舉行公開審核會議。市場估計連同另一大型藥廠，年底前將有約７０００萬劑疫苗推

出作緊急使用，不過美股已經消化有關消息，三大指數昨日低收。美匯指數短線技術性反彈，市

場仍然觀望美國國會就新一輪的紓困方案是否能夠趕及在目前資助結束前推出。

日本１０月經季調工業生產初值按月上升３﹒８％，高於市場預期的２﹒４％，為連續５個

月上升，前月為上升３﹒９％。不過，若以年率計算，日本工業生產仍下跌３﹒２％，但較市場

預期及前月分別下跌４﹒６％及下跌９％的跌幅明顯收窄，數據反映當地經濟正出現逐步回穩跡

象。市場憧憬疫苗推出，各國經濟有望重啟，降低市場的避險需求，亦遏抑日圓的升幅。歐元升

至１﹒２０後回落８０點，仍然守住１０天平均線，上行機會仍然較大，可低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９３０ １﹒２０３０ １﹒１８８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３４０ １﹒３４６０ １﹒３２８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

