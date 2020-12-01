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01/12/2020 08:37

《本港樓市》居屋價格指數連跌５月累挫４﹒２％，跑輸私樓

　　近期居屋走勢疲弱，據公開大學編製的「居屋公開價格指數」最新報２０８﹒７６點，按月
再跌０﹒９％，屬於連跌５個月，較５月份的高峰累積下跌４﹒２％，跑輸同期官方私樓樓價指
數跌１﹒３％的表現。
　　「居屋公開價格指數」由公開大學人文社會科學院編製，反映居屋第二市場，亦即是「未補
價」居屋的樓價走勢，指數以２０１３年１月作為基準點１００點。《香港經濟日報》

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