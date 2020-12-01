《本港樓市》居屋價格指數連跌５月累挫４﹒２％，跑輸私樓

近期居屋走勢疲弱，據公開大學編製的「居屋公開價格指數」最新報２０８﹒７６點，按月

再跌０﹒９％，屬於連跌５個月，較５月份的高峰累積下跌４﹒２％，跑輸同期官方私樓樓價指

數跌１﹒３％的表現。

「居屋公開價格指數」由公開大學人文社會科學院編製，反映居屋第二市場，亦即是「未補

價」居屋的樓價走勢，指數以２０１３年１月作為基準點１００點。《香港經濟日報》

