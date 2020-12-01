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01/12/2020 16:31

《本港經濟》１０月零售貨值跌８﹒８％勝預期，但恐隨疫情再惡化

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌２１個月，今年１０月
臨時估計為２７４億元，較去年同月下跌８﹒８％，跌幅比９月修訂後跌１２﹒８％收窄，並為
去年６月以來最小跌幅，比市場預測跌１０﹒３％為佳。扣除期間價格變動後，１０月零售總銷
貨數量的臨時估計按年跌９﹒３％，跌幅亦比９月修訂後的１３﹒３％收窄，而市場預估為下跌
１１％。
　　今年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２７％，零售業總銷貨數量估計下跌
２８﹒３％。

＊珠寶鐘表銷貨值跌近２７％＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１０月，電器及其他未分類耐
用消費品的銷貨價值按年下跌２４﹒４％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌
６﹒５％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌２６﹒６％）；服裝（下跌１１﹒２％）；藥物
及化妝品（下跌３９﹒５％）。
　　另一方面，同月超級市場貨品的銷貨價值按年上升２﹒６％。其次為百貨公司貨品（銷貨價
值上升１１﹒７％）；其他未分類消費品（上升１９﹒８％）；汽車及汽車零件（上升
１３﹒１％）；傢具及固定裝置（上升１３％）。

＊受惠消費情緒好轉及低基數＊

　　政府發言人表示，１０月份零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好
轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。展望未來，發言人指出，本港第四波疫情廣泛並迅速
蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。政府會密切留意相關發展。（ｃｌ）

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