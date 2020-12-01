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01/12/2020 09:59

【互聯互通】金管局爭取在互聯互通基礎上推股票債券相關衍生工具

　　《經濟通通訊社１日專訊》香港金管局總裁余偉文昨日出席論壇時表示，境外投資者對人民
幣資產配置的需求將有長期上升的趨勢，對風險管理的需求亦將增加，當局將與內地緊密合作，
在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地
滿足市場需求。

＊人民幣資產回報率吸引＊

　　他指，中國是少數能在疫情下ＧＤＰ仍有增長的經濟體，加上發達國家超低利率環境料會持
續一段時間，令資產回報率受壓，因此人民幣資產的回報率將明顯高於大部分歐美地區的資產，
對境外投資者具有相當大的吸引力。而香港在過去人民幣資本帳開放過程中發揮積極作用，其中
，今年首８個月債券通交易量按年增長１﹒４倍；股票通北向通交易量上升超過７０％。而人民
銀行聯同金管局及相關監管機構於今年６月亦於粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，現
在三地監管機構正加緊制訂業務安排，希望爭取早日啟動理財通，以將互聯互通擴展到其他資產
類別。

＊有意提供更多風險管理產品和管道＊

　　他又指，在過去幾年內地在資本帳開放已取得很好進展，認為目前更需著重為市場提供更多
風險管理的產品和管道，而香港作為全球最活躍人民幣外匯和衍生品交易中心，去年每天交易量
達１０７６億美元，較３年前上升近４０％，故應充分利用在岸和離岸兩個市場兩種資源，以把
握國際投資者大幅增加人民幣資產配置難得一見的機遇。（ｙｗ）

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