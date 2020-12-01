《再戰明天》美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，鮑威爾在眾議院作證

《經濟通通訊社１日專訊》明日（２日），美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院作證，美國公布

１１月ＡＤＰ就業變動。



＊鮑威爾在眾議院作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，日本經濟再生大臣西村康稔在「讓日

本成為全球金融中心」的研討會上發表講話。９：３０ａｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在與秋田

商界領袖的線上會議中發表講話，並舉行記者會。９：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院

有關經濟的聽證會。

明晚１１：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話。１０：００ｐｍ，

美聯儲金融監管副主席夸爾斯參加「金融監管」討論。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在眾

議院金融服務委員會，就新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（ＣＡＲＥＳ）季度報告作證。

１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩參加湯森路透全球投資峰會的討論。同時間，紐約聯邦

儲備銀行總裁威廉姆斯在該銀行一次網絡研討會上致開幕和閉幕詞。



＊美國公布１１月ＡＤＰ就業變動＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內生產總值（經季節調整）季率，料由

下滑７％升上２﹒４％；年率跌幅料由６﹒３％收窄至４﹒５％。

１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由３３﹒６跌至３３。６：００ｐｍ，

歐元區公布１０月失業率，料由８﹒３％升上８﹒４％；生產者物價指數年率跌幅料由２﹒４％

收窄至２﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由３６﹒５萬升上４２萬

。



＊自然美派業績＊



在本港，明日，自然美（００１５７）公布業績。（ｈｏ）

