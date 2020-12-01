  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2020 19:22

《再戰明天》美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，鮑威爾在眾議院作證

　　《經濟通通訊社１日專訊》明日（２日），美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院作證，美國公布
１１月ＡＤＰ就業變動。

＊鮑威爾在眾議院作證＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，日本經濟再生大臣西村康稔在「讓日
本成為全球金融中心」的研討會上發表講話。９：３０ａｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在與秋田
商界領袖的線上會議中發表講話，並舉行記者會。９：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院
有關經濟的聽證會。
　　明晚１１：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話。１０：００ｐｍ，
美聯儲金融監管副主席夸爾斯參加「金融監管」討論。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在眾
議院金融服務委員會，就新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（ＣＡＲＥＳ）季度報告作證。
　　１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩參加湯森路透全球投資峰會的討論。同時間，紐約聯邦
儲備銀行總裁威廉姆斯在該銀行一次網絡研討會上致開幕和閉幕詞。
　　
＊美國公布１１月ＡＤＰ就業變動＊

　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內生產總值（經季節調整）季率，料由
下滑７％升上２﹒４％；年率跌幅料由６﹒３％收窄至４﹒５％。
　　１：００ｐｍ，日本公布１１月消費者信心指數，料由３３﹒６跌至３３。６：００ｐｍ，
歐元區公布１０月失業率，料由８﹒３％升上８﹒４％；生產者物價指數年率跌幅料由２﹒４％
收窄至２﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由３６﹒５萬升上４２萬


＊自然美派業績＊

　　在本港，明日，自然美（００１５７）公布業績。（ｈｏ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/12/2020
《神州經脈》財新製造業PMI十年高　滬綜指收創34個月高
財經熱話01/12/2020
【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽　藥明生物帶量採購影響微
生財有道01/12/2020
【銀色債券】認購期展開　即睇各大銀行申購優惠！
FOCUS01/12/2020
【FOCUS】風吹雞蛋殼　地產灰犀牛
開市Good Morning01/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：美團短線上望320元
財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億　傳被美方納入投資黑名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>