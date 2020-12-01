有線：調整架構１００人受影響，疫情下開源節流

《經濟通通訊社１日專訊》有線寬頻（０１０９７）今日傳出裁員消息，集團其後公布，現

有員工約１３００名員工，調整架構後，約１００人受影響，包括職務調動及離職，公司將根據

勞工法例向受影響離職員工提供適當補償。

據悉，有線新聞部今日裁員約４０人，受影響員工來自港聞、中國組、財經、主播、攝影、

剪接及美術組，當中負責調查及專題報道的《新聞刺針》全組被裁，有線中國組其後全體請辭，

而有線新聞的國際組及財經組主管亦已辭職。



＊開源節流維持競爭力＊



有線寬頻解釋，新型肺炎疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境帶來不明朗因素，公司以

「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」的方式，維持競爭力，令集團可以持續經營運作

，集團要就各部門架構及人力資源，作全面檢視及調整。

有線中國組主管司徒元下午返抵有線大樓被追問最新情況時說，他本人已經遞信，目前仍是

有線員工，他坦言不開心，而請辭原因很明顯。據了解，有線中國組全體請辭並非即日生效，中

國組在社交專頁表示，在餘下的日子，會緊守崗位，全力以赴，做好報道，並多謝大家一直以來

的支持。



＊記協擔心裁員出於非財政考慮＊



記協主席楊建興接受本地媒體訪問時表示，對於裁走新聞刺針整個團隊，令人擔心是否有非

財政的考慮，過去新聞刺針有對去年社會運動，以至近日對親建制民調的調查報導，有一定的政

治壓力，管理層可能因此向新聞刺針「開刀」。（ｈｙ）

