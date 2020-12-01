  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/12/2020 15:43

【新冠肺炎】消息：婚禮旅行團取消限聚豁免，罰款提高至最多１萬

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港新冠肺炎疫情急劇反彈，消息透露，政府將再次收緊防疫措
施，包括取消豁免本地遊旅行團限聚令規限，而婚禮人數將收緊至２０人，宗教聚會及本地團豁
免亦會取消。
　　另外，違反限聚令、口罩令及強制檢疫令的罰款，初步建議由２０００元提升到５０００至
１萬元，但仍需諮詢律政司意見，作最後決定。（ｈｙ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/12/2020
【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽　藥明生物帶量採購影響微
生財有道01/12/2020
【銀色債券】認購期展開　即睇各大銀行申購優惠！
FOCUS01/12/2020
【FOCUS】風吹雞蛋殼　地產灰犀牛
開市Good Morning01/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：美團短線上望320元
財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億　傳被美方納入投資黑名單
財經熱話30/11/2020
【月結－疫苗曙光】重磅科指股可部署　車股未炒完　舊經股吼房產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>