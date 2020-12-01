【新冠肺炎】消息：婚禮旅行團取消限聚豁免，罰款提高至最多１萬

《經濟通通訊社１日專訊》本港新冠肺炎疫情急劇反彈，消息透露，政府將再次收緊防疫措
施，包括取消豁免本地遊旅行團限聚令規限，而婚禮人數將收緊至２０人，宗教聚會及本地團豁
免亦會取消。
另外，違反限聚令、口罩令及強制檢疫令的罰款，初步建議由２０００元提升到５０００至
１萬元，但仍需諮詢律政司意見，作最後決定。（ｈｙ）
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