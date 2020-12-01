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即市新聞

01/12/2020 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》封鎖措施與疫苗

　　《宏觀銓局》美股上星期橫行，原因是疫苗即將面市的好消息，遭到肺炎個案大幅反彈所抵
消；人們不禁回想起四月份全城隔離的狀況。不過，美國經濟基本因素繼續好轉。縱使短期內冬
季來臨時可能會有新一輪封鎖措施，但筆者深信，我們定會克服疫情的困擾，令生活回復正常。
　　最新數據顯示，美國經濟復甦近期有放緩跡象，。零售業表現在十月繼續向好，但低於預期
。總體而言，消費力損耗比起市場一直所估計嚴重，而且在十一月初，疫情惡化之前損耗已經開
始。疫情同時繼續影響勞工市場，截至１１月１４日的一星期，首次申領失業救濟金人數，從
７１﹒１萬增加到７４﹒２萬，但持續申領的人數有所減少，在截至１１月７日的一星期，從
６８０萬下跌至６４０萬。數字表明截至十一月初，失業大軍持續縮減。
　　不過近幾個月美國房地產市場走勢比起美國整體經濟為佳。過去一周的數據令人鼓舞，美國
房屋建築商協會的房屋市場指數在十一月攀升至歷史新高。十月份新屋動工量和建屋許可證數目
均顯示，作為重要指標的單戶房屋升勢延續到上個月。另外，按揭息率繼續處於偏低水平，亦支
持房地產市場穩健走勢。即使消費開支出現疲態，我們亦期望美國房地產市場繼續保持良好表現

　　除了宏觀經濟數據外，股票或企業債券投資者亦應該關注企業盈利，原因是企業盈利向來是
股票投資其中一個上佳的指標。本欄上次提及，超過八成標普５００指數的企業業績勝過預期，
平均盈利只減少８％，遠勝過早前所預計的２２％跌幅。由於第二及第三季度的收益增長遠勝預
期，市場調整２０２０年的盈利跌幅，從－２０％收窄至－１６％，第四季度收入則從下跌
１４％收窄至－１１％。２０２１年收入更預計會增長２２％。
　　美國大選算是塵埃落定，至少大部分對市場的不明朗因素已經消除，而輝瑞和莫德納藥廠成
功研製疫苗的消息都令股市升勢強勁。但在疫情加快的情況下，市場會更為波動。然而，從中期
來看，疫苗很快就能應市，投資者將更著眼於疫苗帶來的經濟效果。美國經濟基本因素持續改善
，企業盈利亦好過預期；而政府及時且大規模的財政方案亦有助穩定經濟。
　　資產配置方面，筆者繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，同時亦偏好包含不同資
產類別，備有債券和股票的投資組合。隨著２０２１將至，無論市場前景或我們的生活，應該漸
漸變得「正常」。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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