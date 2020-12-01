港股現回彈於２６５００點徘徊，收升２２６點報２６５６７點

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股回吐，而國內１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９勝預

期，帶動亞洲股市反彈。港股今早高開８１點後，一直反覆上升，半日升２４４點報２６５８６

點。午後見２６６２８點全日高位後，大市由內銀股及賭股領跑，續於２６６００點徘徊；最終

收報２６５６７點，升２２６點或升０﹒８６％；國企指數報１０６５９點，升１１３點或升

１﹒０７％。恆生科技指數則報７９８５，跌３４點或跌０﹒４２％。主板成交１５３１﹒２６

億元，較上日跌３６﹒４％。

Ａ場方面則齊揚，上證綜合指數報３４５１點，升６０﹒１８點或升１﹒７７％，成交

３８５２﹒５１億元人民幣；深證成份指數報１３９３０點，升２６０﹒２６點或升１﹒９０％

，成交４７９６﹒６４億元人民幣。兩市成交達８６４９﹒１５億元人民幣，較上日跌９％。

重磅股則個別發展，友邦（０１２９９）走上３﹒８３％，報８８﹒２元；建行

（００９３９）走上１﹒９７％，報６﹒２元；港交所（００３８８）微升０﹒２１％，報

３８６﹒２元。惟匯控（００００５）軟１﹒２％，報４１元；中移動（００９４１）跌

０﹒２２％，報４６﹒３元。



＊科指跑輸大市ＡＭＸＪ齊軟，惟騰訊揚近３％＊



今日科指表現偏軟且跑輸大市，新經濟股ＡＴＭＸＪ表現亦偏軟，阿里巴巴（０９９８８）

跌１﹒６１％，報２５７﹒２元；小米（０１８１０）挫１﹒３２％，報２６﹒１５元；京東

（０９６１８）軟０﹒８９％，報３３５﹒６元；美團（０３６９０）跌０﹒２８％，報

２８９﹒２元。惟騰訊（００７００）可揚２﹒６６％，報５７８元。

光伏股個別發展，其中以保利協鑫能源（０３８００）升勢最強，飆１３﹒９２％報０﹒９

元；北京能源國際（００６８６）升９﹒２４％，報０﹒２６元；信義香港（０８３２８）升

５％，報２﹒１元；彩虹新能源（００４３８）升２﹒０６％，報０﹒９９元；協鑫新能源

（００４５１）升１﹒７８％，報０﹒１７２元。而飆升後現回吐的卡姆丹克太陽能

（００７１２）則走低６﹒３３％，報０﹒３７元。

澳門博彩監察協調局剛公布，１１月博彩收入６７﹒４８億澳門元，按年降７０﹒５％，連

跌１４個月；按月則跌逾７％。今年首１１個月，博彩收入５２６﹒２３億澳門元，按年挫逾八

成。惟賭股今日普揚。金沙中國（０１９２８）領跑２﹒５２％，報３２﹒６元；銀娛

（０００２７）升２﹒２９％，報６０﹒３５元；新濠國際（００２００）走上２﹒１８％，報

１５元；永利澳門（０１１２８）揚１﹒８２％，報１３﹒４６元；澳博（００８８０）微升

０﹒１１％，報９﹒０８。



＊內地客保單費收縮惟保險股揚，中國太保升近５％＊



保監局公布，由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的第三季新造保單保費收縮

６８﹒３％至２﹒６６億元，首三季累積下跌８１﹒９％至６５億元，惟而保險股仍揚升。中國

太保（０２６０１）走上４﹒７５％，報３０﹒９元；宏利金融（００９４５）走上１﹒８４％

，報１３３元；中人保（０１３３９）揚４﹒０８％，報２﹒５５元；中再保（０１５０８）升

３﹒６６％，報０﹒８５元；新華保險（０１３３６）升３﹒２３％，報３３﹒６元。

中金看好後疫情時代可帶動銀行業景氣向好，形容上市銀行正處於業績Ｖ型反轉的起點，料

２０２１年淨利潤增長９﹒２％，內銀股齊揚升。建行（００９３９）升１﹒９７％，報６﹒２

元；工行（０１３９８）走上３﹒６６％，報５﹒１元；招商銀行（０３９６８）升２﹒０４％

，報５０﹒０５元；農行（０１２８８）揚２﹒７２％，報３﹒０２元；中信銀行

（００９９８）升４﹒１８％，報３﹒４９元；民生銀行（０１９８８）揚３﹒２７％，報

４﹒４２元。

中證監主席易會滿日前撰文全面闡述了「十四五」時期提高直接融資比重的六大重點任務，

包括全面實行股票發行註冊制；增強直接融資包容性；推動上市公司提高質量；深入推進債券市

場創新發展；加快發展私募股權基金；大力推動長期資金入市。券商板塊午後升幅擴大，招商證

券（０６０９９）宣布斥近３億元人民幣收購母公司旗下住宅項目２４﹒５％，領跑同行升

７﹒０１％，報１１﹒３元。國聯證券（０１４５６）升６﹒７％，報４﹒１４元；中信証券

（０６０３０）揚３﹒７８％，報１８﹒１元；海通證券（０６８３７）走上５﹒１％，報

７﹒０１元；中金公司（０３９０８）升４﹒２１％，報１８﹒８２元；中信建投

（０６０６６）升５﹒２７％，報１１﹒１８元；國泰君安（０２６１１）升１﹒０５％，報

１１﹒５２元。（ｊｃ）

