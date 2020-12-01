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即市新聞

01/12/2020 10:14

《股金豐采－涂國彬》１１月大漲後，獲利回吐壓力增

　　《股金豐采》１１月，市場氣氛明顯改善，風險資產表現強勁。美國股市創出歷史新高，道
指全月上漲１１﹒８４％，標普和納指也累計逾一成的漲幅。泛歐指數ＳＴＯＸＸ６００錄得
１９８６年以來最佳的１１月升幅。香港股市也動能強勁，連續上漲第二個月，升９﹒２７％，
一度挑戰２７０００阻力。舊經濟股表現亮眼，科技醫藥板塊有調整。相對來說，內地股市動能
有限，上個月滬指反彈５﹒１９％，漲幅不及其他市場。大宗商品強勁，紐油上個月反彈
２５﹒４２％，倫銅更是連漲八個月且不斷創新高。
　
　　人無遠慮，必有近憂。雖然大選的不明朗因素漸消除，疫苗的好消息亦陸續出現，但始終疫
情有惡化，短期內積累不少漲幅，獲利回吐實屬人之常情。美股周一（３０日）隔夜從高位回落
，美元小幅度反彈，黃金和石油價格向下。

　　至於港股則更早便在亞洲時段回落，恆指周一跌２﹒０６％，港股結束六日連陽，主要是午
後下行壓力明顯增加，成交亦相應增加。恆指短線或還有回調空間，惟相信以波幅收窄拖延時間
為主。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）

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