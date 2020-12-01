《股金豐采－涂國彬》１１月大漲後，獲利回吐壓力增

《股金豐采》１１月，市場氣氛明顯改善，風險資產表現強勁。美國股市創出歷史新高，道

指全月上漲１１﹒８４％，標普和納指也累計逾一成的漲幅。泛歐指數ＳＴＯＸＸ６００錄得

１９８６年以來最佳的１１月升幅。香港股市也動能強勁，連續上漲第二個月，升９﹒２７％，

一度挑戰２７０００阻力。舊經濟股表現亮眼，科技醫藥板塊有調整。相對來說，內地股市動能

有限，上個月滬指反彈５﹒１９％，漲幅不及其他市場。大宗商品強勁，紐油上個月反彈

２５﹒４２％，倫銅更是連漲八個月且不斷創新高。



人無遠慮，必有近憂。雖然大選的不明朗因素漸消除，疫苗的好消息亦陸續出現，但始終疫

情有惡化，短期內積累不少漲幅，獲利回吐實屬人之常情。美股周一（３０日）隔夜從高位回落

，美元小幅度反彈，黃金和石油價格向下。



至於港股則更早便在亞洲時段回落，恆指周一跌２﹒０６％，港股結束六日連陽，主要是午

後下行壓力明顯增加，成交亦相應增加。恆指短線或還有回調空間，惟相信以波幅收窄拖延時間

為主。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）

