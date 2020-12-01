《鍾之日記》復甦再添佐證，滬指３４月高

《鍾之日記》１２月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



１１月財新中國製造業ＰＭＩ錄５４﹒９，較１０月上升１﹒３個百分點，高於市場預期並

創十年最高值。財新解讀指，數據強勁反映製造業供給、需求復甦同步加速。

財新ＰＭＩ走勢與官方數據一致，國家統計局公布的１１月製造業ＰＭＩ為５２﹒１％，升

至２０１７年１０月以來最高。野村認為，強勁的製造業數據反映中國經濟自疫情中復甦背後的

動能。預計未來幾個月ＰＭＩ仍將保持強勁。

內地經濟穩定復甦再添數據支持，１２月首日，中港魚缸齊齊上揚。港股今早高開８１點後

，一直反覆上升，午後見２６６２８點全日高位，大市由內銀股及賭股領跑，恆指最終收報

２６５６７點，升２２６點或０﹒８６％。主板成交１５３１億元，較上日跌３６％。

滬深股市高開高走，加上外資湧入下，滬綜指愈升愈有，全日大升１﹒７７％，報

３４５１﹒９４點，不但收復三千四，還創下２０１８年２月５日以來３４個月新高。以盤中最

高點計，滬指今日高見３４５７﹒６４點，是自今年７月１３日以來新高。外資全日透過陸股通

淨流入１６２﹒９３億元人民幣，創１１月９日以來逾三周最高。惟兩市成交８６５０億元人民

幣，按日減少９％。



＊深圳炒樓熱當局忙撲火，萬科慘被開刀逆市跌＊



深圳樓市持續火爆，盡管今年中樓市調控升級，當局推出趕絕外地炒樓客的「７１５調控」

，但樓市熱情仍然不滅，原因在於投資者們也有規避監管的「過牆梯」－－代持買樓，即借用深

圳本地人的戶籍及社保流水，獲取買樓資格，代持者從中賺取佣金。

近日號稱「剛需房」的深圳「網紅」新樓華潤城潤璽一期火速售罄，號稱萬人搶樓，總價高

達八位數字的單位為何讓人搶崩頭？因新盤價格和二手市價比較，相當於打了折，出現了超高的

套利空間。

《新華社》發表評論文章稱，買房牟利的怪象顯然與「房住不炒」理念背道而馳，警示樓市

調控還有很多事要做，更建議設立房地產稅制度。在官媒發聲後，市場傳聞深圳將於明年１月１

日起試點開徵房地產稅，但深圳住建委及稅務局均火速否認該傳聞。

官媒關注深圳新樓搶購潮後，萬科（０２２０２）新盤瑧山海家園成為監管開刀對象。萬科

宣布，根據深圳市政府最新指示，萬科將客戶名單提交給政府相關部門，由政府核查社保年限信

息，萬科會按照客戶社保年限排名選取客戶入圍參與搖號選房。按照新規則，社保繳納年限愈長

，成功搶房機會愈大，不過有人質疑，這樣的做法未能精準打擊幫真正買主代持的購房人士，且

對來深工作不久的剛需人群不公平。

房地產調控一直是當局的一塊心病，年年都在吹風的房地產稅，或真的要迎來「狼來了」的

一天。萬科企業今日股價急跌３﹒１％，融創中國（０１９１８）走低０﹒７％，惟同業隨市走

高，恆大（０３３３３）、華潤置地（０１１０９）升１﹒５％，中海外（００６８８）升

１﹒１％。



＊中證監明確提高直接融資比重任務，外資看好瘋買Ａ股＊



中資券商股今日走勢強勁，招商證券（０６０９９）飆７﹒０１％，盤中高見１１﹒６６元

，創近５個月高；中金公司（０３９０８）走高４﹒２％，中信証券（０６０３０）漲３﹒８％

，中國銀河（０６８８１）升３﹒４％，廣發証券（０１７７６）漲近５％，國泰君安

（０２６１１）彈１﹒１％。

日前中證監主席易會滿撰文明確提出，「十四五」時期提高直接融資比重的六大重點任務，

包括全面實行股票發行註冊制；增強直接融資包容性；推動上市公司提高質量；深入推進債券市

場創新發展；加快發展私募股權基金；大力推動長期資金入市，加快構建長期資金「願意來、留

得住」的市場環境。

此外，ＭＳＣＩ半年度調整結果昨日（３０日）收市後正式生效，外資今日急速流入，全日

超過１６２億元人民幣通過陸股通淨流入Ａ股，淨流入額創下１１月９日以來逾三周最高。

ＭＳＣＩ亞太區指數解決方案研究部主管魏震表示，目前一些海外投資者對於提高Ａ股納入

因子比重的呼聲很高，Ａ股在ＭＳＣＩ指數體系中份額的增加取決於中國政府和監管機構進一步

的重大市場改革，以及與市場參與者更多的磋商。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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