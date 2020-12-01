【聚焦數據】中國１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９，創十年新高

《經濟通通訊社１日專訊》１１月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５４﹒９

，較１０月上升１﹒３個百分點，高於市場預期的５３﹒５，並創２０１０年１２月以來十年最

高值。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的１１月製造業ＰＭＩ為５２﹒１，

較１０月回升０﹒７個百分點，升至２０１７年１０月以來最高。

經濟正常化節奏加快，製造業供給、需求復蘇同步加速，生產指數和新訂單指數雙雙錄得十

年來最高值。



＊新出口訂單改善幅度略遜內需＊



外需方面，雖然新出口訂單改善幅度略遜於內需，但連續四個月保持擴張，且較上月有所提

速。這主要是因為國外生產受限於尚不明朗的疫情形勢，國內企業出口訂單有所增加。

供需強勁增長正逐步傳導至就業市場，助推就業指數連續三個月位於擴張區間。就業擴張力

度雖不及供求，但１１月就業指數仍錄得２０１１年６月以來最高值。越來越多的受訪企業開始

增加用工，以應對強勁的市場需求。

面對訂單快速增長，產成品庫存、採購量、原材料庫存同步增加，對應三個指數分別錄得

２０１８年３月、２０１１年２月、２０１０年３月以來的最高值。市場的活躍也使得供應商供

應時間有所延長。調查樣本企業普遍表示，增加庫存是鑒於銷售改善，整體市況轉強。



＊企業家信心指數維持高位，寬鬆政策退出需更穩妥＊



１１月製造業企業出廠價格指數和購進價格指數在擴張區間同步上升。受訪企業反映，當月

原材料價格大幅上漲是其中重要原因，工業金屬漲價尤其明顯。旺盛的需求疊加成本上升推高出

廠價格進一步上行。

對未來一年的產出前景，企業保持強勁樂觀，但信心度較１０月輕微減弱。企業的樂觀預期

來自公司擴張、國家扶持政策，以及對疫情一旦結束全球經濟將會反彈的預期。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，１１月製造業總體復蘇節奏繼續加快，供給、需求兩側同

步向好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補

庫存，對未來一年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。從趨勢上看，預計後疫情時代

經濟的恢復還將持續數月；與此同時，內外部環境諸多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相

關寬鬆政策的逐步退出還需更加穩妥的設計。（ｗｌ）

