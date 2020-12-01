《投資筆記－黃子燊》看好物流地產債券ＥＳＲ　Ｃａｙｍａｎ原因

《投資筆記》在本期文章，筆者打算簡談一隻我們看好，並擬加進我們管理的債券組合的債

券。該債券發行人為ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ Ｌｔｄ，孳息率約５％，到期日是２０２２年４月

。驟聽之下，ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ好像是遙遠的海外公司，但有留意港股的朋友，可能很快便

聯想起這是在港交所上市，市值約７７０億元，上市編號１８２１的ＥＳＲ。

筆者曾經在其他平台提及過，如果投資高息債券，我通常會先了解企業背景，再看資產負債

表質素，最後才是看現金流及損益表，對ＥＳＲ的債券我們亦如是看。



＊ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ的企業背景＊



ＥＳＲ乃於２０１６年由易商集團與紅木集團合併而成立。易商於２０１１年由沈晉初先生

和知名私募股權投資機構華平投資聯合創辦，本身側重於中國及韓國的物流業務發展；紅木集團

則由Ｓｔｕａｒｔ Ｇｉｂｓｏｎ與Ｃｈａｒｌｅｓ Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｐｏｒｔｅｓ於

２００６年創辦，相對專注於日本、新加坡的物流業務發展，兩家企業合併後，便成為強強聯合

，再加上一系列併購，集團便成為於中、日、韓、新加坡、澳洲及印度均有所布局的，亞太區最

大的物流地產平台。



＊ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ業務範疇＊



集團的業務由開發、基金管理、及投資三個板塊組成，就（一）開發業務方面，顧名思義即

為開發物流倉庫，集團可以（ｉ）不自身進行開發，由其所管理的基金及投資公司進行專案開發

，從而賺取開發費用，並通過其所管理的開發基金及投資公司的開發活動，按其於有關基金及投

資公司的持股比例獲得按比例收益和升值；（ｉｉ）集團自行開發項目，並於出售已竣工物業時

賺取開發利潤；

就（二）基金管理業務，集團旗下有多個圍繞物流地產成立的基金，集團通過有關基金及投

資公司，替資本合夥人管理物流物業相關資產，從而賺取包括基本管理費、資產管理費、收購費

、開發費及租賃費等手續費收入；

而就（三）投資業務，則為集團持有已竣工的現代化物流物業，從中賺取租金收入及物業升

值利潤；並透過其所管理基金及投資公司及不動產投資信託基金內的投資份額，取得股息收入。

集團業務由於涵蓋了從開發到投資的不同階段，故此已形成整個生態閉環，可以先開發，然後出

售予其管理的基金或旗下子公司作投資，從而享受物流地產整個行業增長為其帶來的盈利。



＊為何我們看好ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ的債券＊



而股東背景及管理團隊方面，集團於行業中雖然屬第二梯隊，但管理團隊均來自行業龍頭普

洛斯（Ｐｒｏｌｏｇｉｓ），並有多年成績證明實力，因此筆者絕不擔心其經營能力；而股東背

景方面，集團第一大股東為知名私募華平投資（ＷＰ ＯＣＩＭ Ｏｎｅ ＬＬＣ），持股比例

接近兩成，其餘股東包括ＳＫ集團、京東物流等，股東實力對集團信貸情況構成支持外，對集團

業務亦有幫助。而相對同業，集團超過６０％的業務來自電商，實屬電商發展帶動物流需求的受

惠者。這在財務數據上亦可得見，集團２０１６年至２０１９年收入的複合增長率達４４％，

２０２０年收入對２０１９年同期加２６﹒９％；稅後淨利潤同比增７２﹒１％，業務增長高速

，而截至２０２０年６月，債務資產負債比率為２８﹒６％，現金短債比率１﹒７倍，財務狀況

穩健，加上其管理層及股東背景，違約機會極低。綜合考慮以上因素，加上其孳息率達５％，尚

算吸引，因此我們便積極考慮買入有關債券了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

