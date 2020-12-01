《股壇解碼－戴名》特朗普選情最後衝刺；包浩斯國際或部署賣盤

《股壇解碼》特朗普的律師團隊加上鮑威爾左右開弓，雖然某些州郡的官司失利，但卻加速

了上訴至最高法院的步伐，是否這些州的法官有意為之還是一是失誤，我相信是前者區多，因為

其中一個州的三位法官都是共和黨員，但出乎意料的判特朗普上訴失敗，變相逼使特朗普加快提

升到最高法院層面去處理，其中某些州的聽證會已經舉行，眾多證據陸續呈現，矛頭直指民主黨

，當中具關鍵作用的賓夕凡尼亞洲和佐治亞洲假若讓特朗普翻盤的話，特朗普連任相信毫無疑問

，道指２９８００點支持位相當穩固，３１０００點的目標只是一步之遙。



＊斗轉星移＊



歐盟執委會提議與台灣加強貿易關係，加上歐盟呼籲成員國支持台灣加入世界衛生組織，這

次的決定令歐盟從親中立場突然轉向，市場認為主要和台灣在防疫上的成功經驗和近期台灣在美

國的庇護下台海局勢有望維持平穩，加上台灣的經濟發展有望受惠於外商從大陸撤資，中高端產

業鏈亦比中國發展得完善，這些誘因將促成台灣在未來幾年的經濟加快增長，不確定性只有拜登

當選後的政策改變，投資者宜密切留意美國競選最後結果。法赫里札德遇刺身忙亦增加了中東地

區的地緣政治風險。



＊暗渡陳倉＊



據中國官方公布的外匯儲備總額出現下降，而且同時出現拋售美國國債的情況，大膽猜測因

為外資撤離引起外匯儲備急速降低，由於數額龐大，完全由外匯儲備支付會嚴重影響數據公布，

而且也會動搖市場對人民幣和中國經濟復甦的信心，唯有透過拋售美債來換取美元，加上人民幣

兌美元重回近期高位成為外資套利的最佳時機，同時人民幣升值不利出口，這對中國的出口貿易

更是雪上加霜，春節前出現中小企倒閉潮的機會將隨著人民幣升值而大大提高。



＊步步進逼＊



恆指上周走勢有如矮仔上樓梯，升幅不大但一點點的升，散戶是追又死唔追又死，牛熊證街

貨比例稍稍下降到５３：４７，熊證新的重貨區出現向上移的跡象，位置介乎２７１００點到

２７４００點之間，散戶看來是不怕輸，愈升愈買，牛證出現少量街貨被回收的情況，估計係散

戶見大市升幅不少開始調頭造空，大戶可能先借勢上破熊證重倉位，待散戶追入牛證時再回調，

期權繼續在２４８００點出現建倉跡象，投資者切勿對後市過分樂觀。



＊股票簡評＊



包浩斯國際（００４８３）主要從事自家品牌的服裝、手提包、背囊和配飾的設計、製造、

分銷和零售。集團在中、港、澳，台擁有四個時裝品牌包括ＢＡＵＨＡＵＳ、ＳＡＬＡＤ、

ＴＯＵＧＨ和８０╱２０，同時亦經營ＳＵＰＥＲＤＲＹ品牌的自營店和特許經營店。剛公布的

中期業績雖然差強人意卻大超預期，由於疫情的影響，收入下跌和虧損擴大是預料之內，但中期

業績顯示較去年同期虧損大幅收窄，但收入下跌幅度和虧損下跌幅度相約，生意是多做多虧，少

做少虧的情況，這樣就有點奇怪，如果不是由固定開支出大幅降低所造成的話，很大可能是包浩

斯國際為了維持現金流而蝕本賣貨，加上在最近半年在很多區都可以看到集團租用臨時舖面做特

賣促銷，很有可能是包浩斯國際利用店舖租約到期轉型這種打游擊的銷售方法來提高收入，但投

資者要留意的是上次全年業績中顯示集團手頭現金及等同現金項目有３﹒２億，但中期業績所披

露的只有１﹒８億，中間減少的１﹒４億去向如何？更令人莫明其妙的是這次中期業績和上次全

年業績都在虧損下派息，而且還要加派特別息，本來包浩斯國際在虧損狀態應該盡量保留現金在

手，但集團這兩次都派特別息，相信管理層希望盡量把手頭現金悉數派盡，然後方便賣殼，以現

在集團的市值計算，除淨後應該值２億左右，扣除手頭現金約５０００萬（估計），交易價應該

在１﹒３億至１﹒５億之間，投資者可以在０﹒４元附近買入等消息。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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