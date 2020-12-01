《日入而息》星港旅遊氣泡延至明年啟動，港上月零售跌８﹒８％



《今天重點》﹡任內不將特首納入防賄條例，林鄭否認「無王管」；特首表示水警設立新熱

線供市民舉報群組聚集出海；林鄭料合資格未有盈利生物科技股一個月後納

互聯互通

﹡傳小米（０１８１０）擬配售股份及發可換股債，籌資最多４０億美元

﹡有線（０１０９７）調整架構１００人受影響，疫情下開源節流；有線新聞

部地震，員工要求交代裁員準則

﹡本港１０月零售貨值跌８﹒８％勝預期，但恐隨疫情再惡化

﹡星港「旅遊氣泡」延至明年啟動，本月底檢視新安排；本港今日新增８２宗

確診個案，２３宗源頭不明

﹡中國１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９，創十年新高



《即日市況》﹡港股現回彈於２６５００點徘徊，收升２２６點報２６５６７點



《深滬股市》﹡外資湧入滬綜指收升１﹒７７％，創３４個月新高



《美元匯價》﹡歐元上行機會仍較大，可低位吸納；歐元最新報１﹒１９６５╱６７，日圓

最新報１０４﹒３７╱３９



《公司資訊》﹡中國海洋集團（０８０４７）折讓逾１９％配股，淨籌２３８０萬元

﹡中國動力（００４７６）於菲律賓帕賽市推出電動巴士，進軍東南亞市場

﹡必瘦站（０１８３０）下半財年料在港有三新店開幕，將加快海外業務拓展

﹡交銀國際（０３３２９）委任孟羽為首席執行官及執行董事

﹡有線（０１０９７）調整架構１００人受影響，疫情下開源節流；有線新聞

部地震，員工要求交代裁員準則

﹡考評局經理懷疑被ＤＱ試題早外洩，稱因政治巨壓辭職

﹡恆生（０００１１）推出Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ優卓理財服務

﹡渣打表示疫情令部分一帶一路項目放緩，料過後迅速發展

﹡匯豐表示一帶一路倡議集中清潔及綠色等，香港可續支持；匯豐調查指港企

為業務復元作準備，逾八成擬擴展國際市場

﹡螞蟻集團表示香港可幫助全球微小企業拓展一帶一路業務

﹡凱知樂（０２１２２）與騰訊視頻及原力動畫跨界合作推出真人動畫劇集

﹡港交所（００３８８）市場對綠色投資認識仍不足，需擴大市場對相關產品

了解

﹡新高教集團（０２００１）學校平均學費有增長空間，料未來每年增１－２

所學校

﹡新地（０００１６）旗下中環住宅加推１４３伙，呎租８０至１１０元

﹡恆生（０００１１）歡迎金管局增香港身份號碼登記作轉數快識別代號

﹡世紀聯合（０１９５９）與特斯拉合作拓展中山市新能源車售後一體化服務

﹡中軟國際（００３５４）與深圳市政府達成戰略合作協議，共同發展數字業

務

﹡港交所（００３８８）正式成立可持續及綠色交易所「ＳＴＡＧＥ」



《神州民企》﹡騰訊（００７００）邱躍鵬稱雲計算西安分公司將成總部之外最大雲研發中

心

﹡神威藥業（０２８７７）１０月營業額按年升２９﹒４％

﹡富力地產（０２７７７）１１月銷售總金額按年升７％



《中國要聞》﹡中國１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９，創十年新高

﹡陳茂波稱國家推進內循環需１１個大灣區城市合力奮進

﹡廣東省長表示推進「數字政府」建設，提升政務數字化能力

﹡深圳出招對抗新樓熱，萬科新盤篩走社保年限較低客戶

﹡深圳稅務局表示深圳明年開徵房地產稅消息屬謠言

﹡新樓熱後續：深圳否認試徵房產稅，網紅樓盤提示風險

﹡中國海關表示允許進口符合檢驗檢疫要求的墨西哥高粱

﹡國務院開展油氣儲存等安全風險隱患專項排查治理督導

﹡外匯局表示中企缺匯率風控意識，部分投機套利偏離主業

﹡深證成指表示創業板指、深證１００等指數樣本股將調整

﹡報告指第三季全球智能手機銷量跌，小米超蘋果進三甲

﹡財政部與德國復興信貸銀行簽兩個環保項目貸款協定

﹡龔正稱浦東要在發展「五型經濟」上下功夫

﹡劉昆稱嚴禁地方政府以企業債形式增加隱性債務

﹡據報永煤兌付一隻超短融利息，豫能化獲河南政府注資

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠５００億

﹡中國電子進出口遭美制裁，外交部表示純粹炮製藉口打壓；外交部表示中國

願在平等和互重基礎上與北約對話合作

﹡駐加拿大大使電話慰問孟晚舟，強調維護中企合法權益

﹡四川省長改任福建省委書記，海南省長任省委書記

﹡習近平稱加強知識產權保護，完善跨境司法協作安排

﹡小鵬汽車１１月總交付量同比增逾３倍，創今年單月高

﹡中方稱澳洲官員錯誤解讀推文，試圖煽動民族主義情緒

﹡西安表示二套房貸首付比例最高上調至７０％

﹡據報原包商銀行深圳分行行長潘慧盛被刑拘



《寶島快訊》﹡台股大幅收升１﹒２％，報１３８８５點創新高



《其他消息》﹡香港與東盟地區科技合作潛力龐大

﹡林鄭料合資格未有盈利生物科技股一個月後納互聯互通

﹡金管局爭取在互聯互通基礎上推股票債券相關衍生工具

﹡任內不將特首納入防賄條例，林鄭否認「無王管」

﹡聶德權稱公務員有言論自由，但言行不能與身份有衝突

﹡梁兆基稱政府應全面檢討機制，並為低收入人士供強積金

﹡本港１０月零售貨值跌８﹒８％勝預期，但恐隨疫情再惡化

﹡深成指半日升１﹒２７％，中小創新指升０﹒９５％；滬股通額度全日用近

１１２億元，陸股通淨流入１６３億

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ推「推薦好友貸款計劃」，享無上限現金獎賞

﹡澳洲會計師公會建議跨境理財通首階段納入低風險產品

﹡轉數快新增身份證號碼綁定銀行收款帳戶功能，收取機構發放款項

﹡經絡表示上月現樓按揭宗數連跌兩月，中銀現樓樓花稱冠

﹡畢馬威表示面對低息環境，港銀行應專注非息業務；畢馬威報告指低息環境

下香港銀行業應專注非息類業務

﹡灣仔皇后大道東住宅重建地盤放售，市場估值８﹒２億



《新冠肺炎》﹡本港今日新增８２宗確診個案，２３宗源頭不明

﹡李家超稱深圳灣口岸擬本月內貨運２４小時通關

﹡律政中心西座有職員確診，相關樓層消毒清潔

﹡美國副總統彭斯稱或本月中旬開始分發疫苗

﹡仁安醫院再有４員工確診或初確，沒有與病人緊密接觸

﹡私隱公署發３指引，免在家工作洩資料

﹡屋宇署因疫情實施兩星期特別工作安排

﹡星港「旅遊氣泡」延至明年啟動，本月底檢視新安排

﹡香港迪士尼樂園及海洋公園明起暫停開放

﹡香港跨境貨車司機成深圳輸入病例，昨早從文錦渡離港

﹡特首表示水警設立新熱線供市民舉報群組聚集出海

﹡荃灣絲麗酒店被徵用作檢疫中心，正安排客人換酒店

﹡陳肇始稱未來兩周是關鍵，罰則要有阻嚇作用

﹡譚德塞稱了解病毒起源是技術問題，勿將溯源政治化

﹡稅局明起只提供必須服務，繳付稅款限期不會順延

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