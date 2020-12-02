《華爾街內望》美股受疫苗樂觀情緒推動走高，標指及納指破頂

《經濟通通訊社２日專訊》市場預期新冠肺炎疫苗快將上市，加上中國製造業數據向好，投
資者對經濟快速復甦更有信心，美股周二（１日）在１２月首個交易日走高，當中標指及納指皆
破頂。
道指漲０﹒６３％或１８５點，收報２９８２３點。標指漲１﹒１３％或４０點，收報
３６６２點。納指漲１﹒２８％或１５６點，收報１２３５５點。
隨著製藥商提交申請文件，並等待監管部門批准，投資者繼續關注幾隻候選疫苗的最新情況
，以及全球發貨時間表。
輝瑞漲近３％，公司已向歐盟監管機構提交申請，要求批准其候選疫苗的緊急使用授權。
Ｍｏｄｅｒｎａ亦向歐盟監管機構提交疫苗緊急授權申請，不過股價從上日觸及的歷史高位急回
近８％。
中國１１月財新製造業ＰＭＩ升至十年新高，美國最新數據亦顯示上月製造業活動復甦失去
動力。
投資者亦關注財長努欽、聯儲局主席鮑威爾在參議院金融委員會的講話，另外由兩黨組成的
小組將公布一項９０８０億美元的新冠救助計劃議案，希望打破僵局。
板塊方面，通訊服務股領漲２％。個股方面，視像會議軟件商Ｚｏｏｍ挫１５％，公司警告
明年毛利潤率仍將承壓。
特斯拉漲３％，標普道瓊斯指數公司表示，公司將於本月中一次性納入標指。晶片製造商美
光漲４﹒７％，公司上調第一季度盈利預期。
即時通訊應用公司Ｓｌａｃｋ盤後跌１％，早前Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ同意以２８０億美元
收購公司，後者亦收跌３﹒５％。
指標十年期國債收益率升７﹒９個基點，報０﹒９２１１％，盤中曾高見０﹒９３８％，創
上月中以來最高。（ａｌ）
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