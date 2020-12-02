《出旗制勝－麥穎儀》重磅藍籌發力撐市，保險板塊急追落後

《出旗制勝》港股周二（１日）見反彈，中資保險股及銀行股板塊繼續領漲大市，重磅藍籌

股功不可沒。恆指全日高開高走，於２０天移動平均線企穩後繼續上揚，進而收復１０天線失地

，全日反彈２２６點，收市報２６５６８點，大市交投暢旺，全日成交額超過１５００億元。

騰訊（００７００）周一（３０日）急跌之後於５０天移動平均線暫時企穩，周二反彈近

３％，再次逼近５８０元位置，為恆指貢獻７０點升幅。有大行預料騰訊第四季及明年游戲收入

表現保持強勁，目標價看至７００元。周一留意到市場上有不少資金趁騰訊回吐候低部署好倉，

令騰訊成為當日十大好倉流入及淡倉流出的股份之一。北水於周一淨流出近３億元之後，周二又

重新流入超過９億元。投資者如看好，或可留意騰訊購１５６９６，行使價６８０﹒５元，實際

槓桿１０﹒７倍，引伸波幅３８﹒１％，換股比率１００兌１，２０２１年０２月２３日到期。

相反，如對騰訊後市看淡或想用認沽證對沖手上持股的話，或可留意騰訊沽１５６９７，行使價

５２５元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅３６％，換股比率５００兌１，２０２２年０４月２９

日到期。

友邦（０１２９９）、香港電訊及港怡醫院合作推出保險業界首個由醫院提供服務的遙距醫

療服務。令用戶在疫情期間，足不出戶都可安心獲取優質、便利和有效率的專業醫療諮詢服務。

友邦周二股價急彈近４％，升穿２０天移動平均線，是恆指成分股中表現最好的股份。投資者如

看好，或可留意友邦購１８３２０，行使價９６﹒９３元，實際槓桿５﹒８倍，引伸波幅

３４﹒６％，換股比率５０兌１，２０２１年０７月２７日到期。相反，則可留意友邦沽

１８０３１，行使價７２﹒８８元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅３７﹒１％，換股比率５０兌

１，２０２１年１２月３０日到期。

內險股昨日領漲大市，龍頭股平保（０２３１８）表現令市場驚喜，全日飆升３﹒６％至

９４元以上，見６個月以來的高位，吸引北水連續２個交易日淨流入追捧。如看好，投資者如看

好，或可留意平保購２１９０３，行使價９９﹒９９元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅

２５﹒７％，換股比率５０兌１，２０２１年１２月３０日到期。看淡，則可留意平保沽

１８８８４，行使價８３﹒７８元，實際槓桿６﹒２倍，引伸波幅２８﹒４％，換股比率５０兌

１，２０２１年０７月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

