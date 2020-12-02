《匯市走勢》美國再推財政刺激預期升溫，美元急挫至逾兩年半低

《經濟通通訊社２日專訊》美國再出台財政刺激措施的預期升溫，投資者風險胃納增加，美
元周二（１日）急挫至逾兩年半低。
美元指數跌０﹒７％至９１﹒３１８，盤中曾觸及９１﹒２６３，創２０１８年４月底以來
最低。歐元兌美元漲１％，報１﹒２０４９美元，曾觸及１﹒２０５５美元，創兩年半高位。
英鎊兌美元漲０﹒７％，報１﹒３４１美元，創近三個月高，有報道指英國脫歐貿磋商已進
入最後階段。
新西蘭元兌美元漲０﹒７％至０﹒７０５５美元，觸及２０１８年年中以來最高。美元兌加
元跌０﹒４％至１﹒２９５４加元，最新數據顯示加拿大經濟第三季經濟增長４０﹒５％。
比特幣大幅飆升，盤中曾創下略低於２００００美元的歷史新高，不過最終收跌３﹒８％，
報１８９６１美元。
市場猜測聯儲局將採取行動，在接種疫苗前支撐經濟度過寒冬，而聯儲局將於月中召開政策
會議。
聯儲局主席鮑威爾、財長努欽最新敦促國會為中小企提供更多幫助，並擔心疫苗帶來的緩解
可能無法及時挽救他們免遭破產。
努欽和眾議院議長佩洛西亦重新開始討論新一輪刺激經濟方案，計劃為酒店、餐廳和其他中
小企額外提供２２８０億美元的薪金保障計劃（ＰＰＰ）資金。（ａ１）
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