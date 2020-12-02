《缸邊隨筆－石鏡泉》１２月市道

《缸邊隨筆》筆者日前曾兩次談１２月市道，今兩文合一，供參考。



（１）１１月１６日：未來三個月市道



摩根士丹利的分析師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ在今年３月，市跌到殘時謂，跌完，要

買；今年８月及１０月，又謂要調整下。準繩度冠絕華爾街，經此三估，他便成「神」。



到明年美總統交棒時，Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ神話，市將調整。



（２）１１月１９日：警戒



美股已入超買區，估計在１２月頭一、兩周，市場會回調，因為基金要沽股籌現金去派息及

應付贖回。



近來，流入美股票基金的錢是２０年來最高，可以出現後勁不繼，亢龍有悔。



美股頂、頂、頂將現。



美國銀行（Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ（ＢＯＡ））的首席投資員謂，美股會踏入三

頂，這三頂是：



（ｉ）散戶及機構投資者好倉位達頂，他們的看好情緒高漲。ＢＯＡ １１月對機構投資者

調查，他們投資喜甚麼，答案是：新興市場，長倉；標普５００，長倉；油，長倉。他們是看好

有疫苗明年經濟會好，故今時要買定貨。



（ｉｉ）機構投資者認為明年初美經濟不是衰退，而是春苗茂盛。不過２００９年８月也是

有這個市場情緒上的轉變，但結果…



（ｉｉｉ）市場都預期遠期息會升，使到孳息曲線走陡。不過以往經驗，凡孳息曲線走陡，

之後市都「碌」，今次「碌不碌」？汝曾被ＢＯＡ警戒過。怎辦？自決。



大摩Ｗｉｌｓｏｎ神和美國銀行首席投資員都叫大家在未來三個月小心，你會小心嗎？



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逢交易日中午１時，石Ｓｉｒ為您選股論市：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖｉｄｅｏ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱２８１６９３８╱？ｒ＝ｐｅ

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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

