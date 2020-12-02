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02/12/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》１２月市道

　　《缸邊隨筆》筆者日前曾兩次談１２月市道，今兩文合一，供參考。
　
　　（１）１１月１６日：未來三個月市道
　
　　摩根士丹利的分析師Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ在今年３月，市跌到殘時謂，跌完，要
買；今年８月及１０月，又謂要調整下。準繩度冠絕華爾街，經此三估，他便成「神」。
　
　　到明年美總統交棒時，Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ神話，市將調整。
　
　　（２）１１月１９日：警戒
　
　　美股已入超買區，估計在１２月頭一、兩周，市場會回調，因為基金要沽股籌現金去派息及
應付贖回。
　
　　近來，流入美股票基金的錢是２０年來最高，可以出現後勁不繼，亢龍有悔。
　
　　美股頂、頂、頂將現。
　
　　美國銀行（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ（ＢＯＡ））的首席投資員謂，美股會踏入三
頂，這三頂是：
　
　　（ｉ）散戶及機構投資者好倉位達頂，他們的看好情緒高漲。ＢＯＡ　１１月對機構投資者
調查，他們投資喜甚麼，答案是：新興市場，長倉；標普５００，長倉；油，長倉。他們是看好
有疫苗明年經濟會好，故今時要買定貨。
　
　　（ｉｉ）機構投資者認為明年初美經濟不是衰退，而是春苗茂盛。不過２００９年８月也是
有這個市場情緒上的轉變，但結果…
　
　　（ｉｉｉ）市場都預期遠期息會升，使到孳息曲線走陡。不過以往經驗，凡孳息曲線走陡，
之後市都「碌」，今次「碌不碌」？汝曾被ＢＯＡ警戒過。怎辦？自決。
　
　　大摩Ｗｉｌｓｏｎ神和美國銀行首席投資員都叫大家在未來三個月小心，你會小心嗎？
　
﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
　
　　逢交易日中午１時，石Ｓｉｒ為您選股論市：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖｉｄｅｏ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱２８１６９３８╱？ｒ＝ｐｅ
ｔｑｒ０１
　　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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