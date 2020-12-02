小米集團（１８１０）停牌，擬配售１０億股股及發可換股債

《經濟通通訊社２日專訊》小米集團（０１８１０）今早突然停牌，公司暫未公布原因。股
份上日收報２６﹒１５元。
據外電昨日引述交易文件指，小米擬以先舊後新方式配售１０億股，並發行８﹒５５億美元
７年期零票息可換股債券，籌資最多４０億美元（約３１２億港元）。文件指，配售價介乎每股
２３﹒７港元至２４﹒５港元，較上日收市價折讓６﹒３％至９﹒４％，籌資最多２４５億港元
。（ｃａ）
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