《ＩＰＯ反應》市傳華潤萬象上限定價２２﹒３元，籌１２２﹒７億

《經濟通通訊社２５日專訊》外電引述市場消息指出，華潤置地（０１１０９）分拆的物管

公司華潤萬象生活（０１２０９）上市定價２２﹒３元，為招股價範圍１８﹒６元至２２﹒３元

之上限，全球發售５﹒５億股，集資約１２２﹒７億元，預期１２月９日掛牌。聯席保薦人、聯

席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人建銀國際、中金、花旗及高盛。（ｅｃ）

