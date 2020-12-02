港股高開１０２點報２６６７０點，國指升２０點，科指揚１２點

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股造好，科技股走勢強勁，亞洲股市今早普遍漲紅，日經

升１６點，首爾指數升３２點，港股方面則高開１０２點，匯控（００００５）高開逾２％撐起

大市表現，內銀同樣見有追捧，交行（０３３２８）、工行（０１３９８）高開１﹒４％及０﹒

８％；賭股連日下挫，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）分別低開２﹒２３％及１９９

％。恆生指數開報２６６７０，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交９５﹒８４億元。國企指

數報１０６８０，升２０點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７９９８，升１２點或升０﹒１６

％。

重磅股方面，匯控升２﹒３２％，報４１﹒９５元；香港交易所（００３８８）升０﹒３６

％，報３８７﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒５７％。騰訊控股（００７０

０）升１﹒１２％，報５８４﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒８２％。中國

移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４６﹒２５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２

﹒９４％。友邦保險（０１２９９）升０﹒１７％，報８８﹒３５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅４％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４１﹒９５元 升２﹒３２％

創科實業（００６６９） １０１﹒２０元 升２﹒０２％

萬洲國際（００２８８） ６﹒５３元 升１﹒８７％

申洲國際（０２３１３） １３４﹒５０元 升１﹒６６％

交通銀行（０３３２８） ４﹒３９元 升１﹒３９％

中海外 （００６８８） １９﹒２８元 升１﹒１５％

騰訊控股（００７００） ５８４﹒５０元 升１﹒１２％

恆隆地產（００１０１） １９﹒７４元 升０﹒８２％

石藥集團（０１０９３） ７﹒４７元 升０﹒８１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒１４元 升０﹒７８％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹半導體（０１３４７） ３９﹒９０元 升２﹒４４％

同程藝龍（００７８０） １４﹒６６元 升１﹒２４％

心動公司（０２４００） ３８﹒２５元 升１﹒１９％

騰訊控股（００７００） ５８４﹒５０元 升１﹒１２％

阿里健康（００２４１） ２２﹒４０元 升０﹒９０％

眾安在線（０６０６０） ３７﹒９０元 升０﹒６６％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒３０元 升０﹒６４％

平安好醫生（０１８３３） ９４﹒８５元 升０﹒６４％

閱文集團（００７７２） ５７﹒５５元 升０﹒３５％

美團 （０３６９０） ２９０﹒２０元 升０﹒３５％

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（ｕｌ）

