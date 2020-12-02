  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2020 09:22

港股高開１０２點報２６６７０點，國指升２０點，科指揚１２點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股造好，科技股走勢強勁，亞洲股市今早普遍漲紅，日經
升１６點，首爾指數升３２點，港股方面則高開１０２點，匯控（００００５）高開逾２％撐起
大市表現，內銀同樣見有追捧，交行（０３３２８）、工行（０１３９８）高開１﹒４％及０﹒
８％；賭股連日下挫，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）分別低開２﹒２３％及１９９
％。恆生指數開報２６６７０，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交９５﹒８４億元。國企指
數報１０６８０，升２０點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７９９８，升１２點或升０﹒１６
％。
　　重磅股方面，匯控升２﹒３２％，報４１﹒９５元；香港交易所（００３８８）升０﹒３６
％，報３８７﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒５７％。騰訊控股（００７０
０）升１﹒１２％，報５８４﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒８２％。中國
移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４６﹒２５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２
﹒９４％。友邦保險（０１２９９）升０﹒１７％，報８８﹒３５元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅４％。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　４１﹒９５元　　　升２﹒３２％
　　創科實業（００６６９）　１０１﹒２０元　　　升２﹒０２％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒５３元　　　升１﹒８７％
　　申洲國際（０２３１３）　１３４﹒５０元　　　升１﹒６６％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒３９元　　　升１﹒３９％
　　中海外　（００６８８）　　１９﹒２８元　　　升１﹒１５％
　　騰訊控股（００７００）　５８４﹒５０元　　　升１﹒１２％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒７４元　　　升０﹒８２％
　　石藥集團（０１０９３）　　　７﹒４７元　　　升０﹒８１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒１４元　　　升０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹半導體（０１３４７）　３９﹒９０元　　　升２﹒４４％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒６６元　　　升１﹒２４％
　　心動公司（０２４００）　　３８﹒２５元　　　升１﹒１９％
　　騰訊控股（００７００）　５８４﹒５０元　　　升１﹒１２％
　　阿里健康（００２４１）　　２２﹒４０元　　　升０﹒９０％
　　眾安在線（０６０６０）　　３７﹒９０元　　　升０﹒６６％
　　金山軟件（０３８８８）　　３９﹒３０元　　　升０﹒６４％
　　平安好醫生（０１８３３）　９４﹒８５元　　　升０﹒６４％
　　閱文集團（００７７２）　　５７﹒５５元　　　升０﹒３５％
　　美團　　（０３６９０）　２９０﹒２０元　　　升０﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/12/2020
《神州經脈》財新製造業PMI十年高　滬綜指收創34個月高
財經熱話01/12/2020
【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽　藥明生物帶量採購影響微
生財有道01/12/2020
【銀色債券】認購期展開　即睇各大銀行申購優惠！
FOCUS01/12/2020
【FOCUS】風吹雞蛋殼　地產灰犀牛
開市Good Morning01/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：美團短線上望320元
財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億　傳被美方納入投資黑名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>