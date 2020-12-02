《盤後部署》預計配股潮可能接踵而來，恒指２６２００有一定支持

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股高收，帶動亞洲市場氣氛輕微造好，惟港股上演好淡攻

防戰，恆指今早高開１０２點已為今日最高位，隨後走勢急劇轉弱，盤中曾一度低見２６３７９

點，跌１８８點，午後港股跌幅收窄，於２６５５０點好淡爭持，其中匯控（００００５）發力

，曾一度升逾４％撐起大市，惟小米（０１８１０）宣布進行配股，加上早市曾一度停牌，午後

復牌跌近７％拖累大市表現，最終恆指收報２６５３２，跌３５點或跌０﹒１３％，主板成交

１８１７﹒３９億元。國企指數報１０５７３，跌８５點或跌０﹒８１％。恆生科技指數報

７８４８，跌１３７點或跌１﹒７２％。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３４４９，跌２點或跌０﹒０７％，成交３８３３﹒４１億

元人民幣。深證成份指數報１３９６１，升３１點或升０﹒２２％，成交４９７６﹒４０億元人

民幣。



＊高盛料美可接種疫苗概率達九成，美國「網絡星期一」銷售額達１０８億美元＊



大行高盛發表研究報告指，預計疫苗不會推遲到２０２１年才開始接種，而且預計美國今年

第四季可以接種疫苗的概率最高可達九成。該行預計，輝瑞出貨量高達２５００萬支，並將會供

應歐美市場，而Ｍｏｄｅｒｎａ將出貨千萬支，全部供應美國。而輝瑞及ＢｉｏＴｅｃｈ今日發

表聲明指，兩間公司聯合研究的疫苗已經獲得英國政府臨時緊急使用授權。

而宅經濟盛行下，剛剛過去的「網絡星期一」成為美國有史以來最大的電子商務日，有分析

估計，當日網上的銷售額高達１０８億美元，創下歷史新高，按年增長１５﹒１％，但較去年的

同比增幅３５％略遜預期。有分析師指出，疫情導致消費者購物方式改變，有機會令金融分析師

降低關注一些傳統指標，例如特別節目門口排隊人數等，相信傳統「黑色星期五」及「網絡星期

一」的網上消費成為未來新趨勢。



＊港股走勢仍缺方向，科技股配股或將成主流＊



今日港股缺乏方向，曾升跌逾百點，其中科技股跌幅明顯，市場憂慮新一輪配股潮即將來臨

，特別是剛剛染藍的美團（０３６９０）以及阿里巴巴（０９９８８）。事實上，這些大型科技

股在上市前，已經獲得不同的財團投資，成本價已經超低，但港股由二萬四升至二萬六，不得不

令這些持股已久的風險投資公司急著「割韭菜」離場，加上本年經濟疲弱，相信這些公司為埋數

而粉飾廚窗，年末急於沽貨亦不足為奇，因此預計本月港股持續波動，預計於２６２００至

２６８００點之間上落，投資者可根據該區間調整自己的好淡策略。（ｕｌ）

