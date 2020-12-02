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02/12/2020 09:10

【全球放水】耶倫：華府須採取緊急行動，阻止經濟陷入低迷

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國下任財長耶倫周二（１日）在拜登正式介紹高級經濟政策顧
問團隊的活動上表示，美國正面臨一場因疫情而造成的歷史性危機，華府必須緊急採取行動，阻
止經濟陷入低迷，避免周期性下行風險。
　　耶倫又指疫情令最需要幫助的群體造成不成比例的影響，故必須採取緊急行動，並需要確保
經濟復甦不會留下任何一個人。（ａｌ）

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