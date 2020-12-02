  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2020 17:55

《台股攻略－馮偉明》台股再創新高，向萬四點進發

　　《台股攻略》在昨晚（１日）美股主要指數全面造好的加持下，加權指數繼續上升，最高曾
升至１３９９５點，惟最終仍未能成功攻上萬四點，收１３９８９點，升１０３點，成交金額再
擴大至新台幣２６８７億元。
　　蘋概股今日（２日）普遍上升。台積電今早以新台幣４９９﹒５０元裂口高開，中段曾觸及
新台幣５００元關口，惟未能成功站穩，最終收新台幣４９９元，升新台幣９元，貢獻指數約
８０點升幅。大立光升勢持續，中段最高曾升至新台幣３４１０元，收新台幣３３７５元，升新
台幣３０元。鴻海相對弱勢，收新台幣８２﹒７０元，微跌新台幣０﹒２０元。其他電子權值股
方面，聯發科重回新台幣７００元關口，收新台幣７１２元，升新台幣１５元，而台達電、和碩
、可成、中租─ＫＹ及光寶科亦表現亮眼。記憶體股持續成為大市焦點。因全球記憶體大廠美光
股價創一年新高，刺激記憶體相關股份造好，華邦電昨日大升超過９％後，今天更以漲停板價新
台幣２１﹒９０收市，而南亞科及創見亦表現強勢，分別收新台幣８１﹒５０元及６７﹒５０元
，升新台幣４﹒６０元及２﹒６０元，升幅為５﹒９８％及４％。
　　台股經過一輪調整後再度上揚，板塊輪動不停，短線可留意蘋果供應鏈、５Ｇ及ＷＩＦＩ設
備股，原物料包括鋼鐵及塑化等亦持續看好。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/12/2020
《神州經脈》拜登稱暫不取消中國關稅　滬綜指尾盤倒跌外資流出
財經熱話02/12/2020
小米配股拖累　匯控奮撐起　港股好淡爭持
中國故事02/12/2020
【深圳樓瘋】深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇
FOCUS02/12/2020
【FOCUS】驢象黨爭攻守互換　紓困曙光驟燃還黯
開市Good Morning02/12/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：小米復牌後不宜入市短炒
板塊分析02/12/2020
CRO壁壘分明　泰格坐穩龍頭之位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>