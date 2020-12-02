《台股攻略－馮偉明》台股再創新高，向萬四點進發

《台股攻略》在昨晚（１日）美股主要指數全面造好的加持下，加權指數繼續上升，最高曾

升至１３９９５點，惟最終仍未能成功攻上萬四點，收１３９８９點，升１０３點，成交金額再

擴大至新台幣２６８７億元。

蘋概股今日（２日）普遍上升。台積電今早以新台幣４９９﹒５０元裂口高開，中段曾觸及

新台幣５００元關口，惟未能成功站穩，最終收新台幣４９９元，升新台幣９元，貢獻指數約

８０點升幅。大立光升勢持續，中段最高曾升至新台幣３４１０元，收新台幣３３７５元，升新

台幣３０元。鴻海相對弱勢，收新台幣８２﹒７０元，微跌新台幣０﹒２０元。其他電子權值股

方面，聯發科重回新台幣７００元關口，收新台幣７１２元，升新台幣１５元，而台達電、和碩

、可成、中租─ＫＹ及光寶科亦表現亮眼。記憶體股持續成為大市焦點。因全球記憶體大廠美光

股價創一年新高，刺激記憶體相關股份造好，華邦電昨日大升超過９％後，今天更以漲停板價新

台幣２１﹒９０收市，而南亞科及創見亦表現強勢，分別收新台幣８１﹒５０元及６７﹒５０元

，升新台幣４﹒６０元及２﹒６０元，升幅為５﹒９８％及４％。

台股經過一輪調整後再度上揚，板塊輪動不停，短線可留意蘋果供應鏈、５Ｇ及ＷＩＦＩ設

備股，原物料包括鋼鐵及塑化等亦持續看好。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

