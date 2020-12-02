《窩輪豪情－梁業豪》美團業績好卻績跌，皆因科技股弱勢早已成

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、原材

料業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中

國平安（０２３１８）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選龍湖集團（００９６０）、新東方（０９９０１）與中國生物製藥（０１１７７）。

本周一（３０日）收市後美團（０３６９０）公布的季度業績理想，不少市場人士均看好其

股價的後市走勢，雖則技術分析結果顯示該股的短期局勢已變得顯著向淡。昨天（１日）股價乏

力反彈，確認大戶沽家已經出擊，今天（２日）股價更進一步跌至２６７﹒２０元，上月１１日

低價２７０﹒００元支持正受嚴峻考驗。萬一失守，中期局勢亦會進一步轉淡。由此可見，技術

分析有其高度參考的價值，特別是進行短線投機，或為中線投資找尋理想的進出市位時。最後，

科技股的弱勢早已成，雖然早前部分科技股公布的業績亦屬理想。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

