《古臣周記－古臣》醫療器械股短期利淡因素出盡，現部署買入！

《古臣周記》好多人問古臣呢期究竟炒Ｄ咩好，因為舊經濟股好似神州金融股又已經炒起，

科技同醫藥股個氣勢又未返來，石油股同電訊股依家又比花旗國制裁；跟住香江又第四波疫情本

地磚頭佬又無運行，真係令短炒缸友好頭痕！阿臣就留意到有個板塊可以博下見底反彈，就係醫

療器械股啦！



＊醫療器械集採長線利好龍頭企業＊



醫療器械股其實弱勢接近半年，普遍調整至少三至四成，更甚者急挫近七成，究竟咩事？事

緣神州今年年頭開始已經傳緊對高值醫療器械「帶量採購」，而全國性「集採」阿爺就率先用係

俗稱「通波仔」嘅冠脈支架，材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物，採

購周期為兩年。呢次集採中間價約６５０銀人仔，全部大幅降價九成（反映醫療器械原本毛利之

高），報價之低孖屐嘩然。當中國產三強之一嘅吉威醫療嘅產品ＥＸＣＲＯＳＳＡＬ報價全場最

低僅４６９銀人仔；另外微創（００８５３）及樂普醫療（深：３００００３）嘅產品同樣入選

，其餘則係外資品牌為主。

究竟點解要「集採」呢？當然主要為惠澤人民，將呢Ｄ降價產品納入醫保一定為大趨勢，因

為神州人口老化且生活質素提高，而醫保嘅支付有上限，為開源節流以及讓更多人民以低價用到

醫療產品，呢個係神州醫療發展嘅必經階段。

短期來講，當然會影響公司嘅毛利率，始終產品降價幅度達九成，呢個不能避免。長期去看

，其實對龍頭醫療器械公司有利，借此機會汰弱留強，加速行業整合，亦都對行業發展有利，減

少濫竽充數及龍蛇混雜情況。喺「集採」血腥殺價之後，器械行業嘅進入壁壘更高，初創企業燒

錢再多，也無法活到有錢賺嘅一日；加上同外國嘅醫療器械公司相比，神州嘅企業集中度依然較

低，估計措施只會令強者愈強。



＊選擇醫療器械企業５大要點＊



所以阿臣認為，依家可以部署醫療器械企業，到咗「別人恐懼我貪婪」嘅時候。首先，唔少

公司已經高位調整咗落來。其次，股價走勢從來為「因」，消息為「果」，故當消息公布後，股

價早已反映，意味短期「短期利淡出盡」。

咁應部署那些醫療器械企業？第一，具備全球競爭力、海外收入佔比高；第二，有系統性優

勢嘅多元化平台布局；第三，技術創新，探索創新器械；第四，研發投入高；第五，消費醫療，

天生對「集採」免疫。



＊微創醫療為最佳部署目標＊



古臣就最建議部署微創醫療（００８５３），因為公司可以滿足到上述條件。首先，截至２

０２０年上半年，該公司收入嘅海外收入佔比逾五成，例如Ｆｉｒｅｈａｗｋ冠脈雷帕黴素靶向

洗脫支架系統，已經喺３０多個國家或地區實現銷售。其次，公司有心血管介入產品業務、骨科

醫療器械業務、心律管理業務、大動脈及外周血管介入產品業務、神經介入產品業務、心臟瓣膜

業務及外科醫療器械業務等，即使部分冠脈支架產品大幅降價，能依靠其他產品業務增加收益，

避免「一鑊熟」。第三，該公司有多項自主研發產品，包括：蜻蜓眼ＤＦＶｉｓｉｏｎ三維電子

腹腔鏡、圖邁Ｔｏｕｍａｉ腔鏡手術機器人、鴻鵠Ｓｋｙｗａｌｋｅｒ骨科手術導航定位系統以

及Ｒｅｅｗａｒｍ ＰＴＸ藥物球囊擴張導管等。第四，本年上半年研發成本按年升７巴仙，研

發成本佔收入由去年同期１７巴仙升至２４巴仙，同業這個比率平均８至１０巴仙，反映公司把

資金主要放於研發產品，雖然犧牲短期盈利，但長遠打好產品嘅競爭力基礎，未來盈利能力自然

更豐厚。第五，公司亦有布局消費醫療，如微創醫美、微創視神、微創子牙、銳可醫療等。

阿臣建議大家可於３１銀至３２銀部署，短線目標先上望４０銀，但跌穿２７銀要止蝕！



＊市場對集採或過分恐慌＊



另外，上月尾一份國家醫保局《關於開展高值醫用耗材第二批採購數據快速採集與價格監測

的通知》傳出，而本次第二批集中採購數據快速採集涉及６大類：人工髖關節、人工膝關節、除

顫器、封堵器、骨科材料、吻合器六種高值耗材。同時對第一批血管介入類非血管介入類起搏器

類眼科類產品進行增補，令主營骨科植入物嘅公司如愛康醫療（０１７８９）及春立醫療（０１

８５８）上月尾出現急瀉，兩者分別由高位調整逾六成及七成，惟古臣認為係短期嘅終極一跌，

甚至過分恐慌。

首先，大家要知道心臟支架國產化程度以超過七成，而骨科植入物嘅國產替代率不足５０巴

仙，仍由強生（ＪＮＪ）及美敦力（ＭＤＴ）為首嘅外資主導，市佔率近四成。若此次骨科集採

產品降幅像冠脈支架般降價九成，必大為打擊愛康及春立業務，因其主營業務只有骨科產品且市

佔率較低。倘若「降價九成」，只會嚴重削弱公司短期盈利能力，因它們不夠底蘊渡過「降價寒

冬」，最後或面臨被收購局面。所以，古臣認為國策對骨科產品嘅集採價格將較冠脈支架產品高

，料孖屐已過分恐慌。如果愛康同春立明顯築底，大家都可以部署！



＊阿臣清倉阿里＊



阿臣今次就唔買住，因為微創上月已經開咗車，等調整再買！

阿臣個倉準備賣哂所有阿里（０９９８８），因為本身已經兩成帳面利潤。另外，個倉本身

已有京東（０９６１８）同寶尊電商（０９９９１），且科技股氣氛非佳，減倉後可以預留資金

買多些少舊經濟！



表列截至１２月２日早上１１時００分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３１６﹒００ １３１６０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９２﹒５０ １８５００

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２５５﹒６０ ５１１２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７９﹒８０ ３７９８０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９８﹒５５ ９８５５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３６﹒６０ ７３２００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３２５﹒６０ １６２８０

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股票市值 ： ２２００９５元

剩餘現金 ： ２１０６４元

組合淨值 ： ２４１１５９元

組合本月收益表現： －０﹒６％（截至上月底止組合淨值：２４２６５４元）

組合累計收益表現： ＋１２９﹒６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１２月２日早上１１時００分

