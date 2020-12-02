《談國論企－黎偉成》非製造業１１月份擴張力全年最大

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２０年１１月份環比增速保持９月份提升

之態，不僅受惠於服務業反覆改善，建築業更保強烈擴張力度，連同製造業採購經理指數ＰＭＩ

加速提升，可在相當程度顯政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９取清零之效。中國力推國

內大循環、國內外雙循環的新策，有助經濟強化穩中有進發展的質與量。



＊服務業保持擴張力度成本升售價略升＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２０年１１月份達

５６﹒４，環比升０﹒２個百分點，連同１０月５６﹒２升０﹒３個百分點、９月份５５﹒９增

０﹒７個百分點和８月份５５﹒２增整整１個百分點，形成四連升佳態，止７月份５４﹒２環比

回落０﹒２個百分點，而３至６月亦呈四連升，顯示非製造業處相當良佳的發展形態。

先談（甲）服務業，商務活動指數於２０２０年１１月份達５５﹒７環比上升０﹒２個百分

點，連同１０月份５５﹒５升０﹒３個百分點、９月份５５﹒２增０﹒９個百分點和８月份

５４﹒３增１﹒２個百分點乃四連之升，止７月份５３﹒１環比回落０﹒３個百分點之態，加上

此數於３至６月同樣出現四連升，反映出服務業處頗不錯的擴張軌道。

尤其是服務業的（一）新訂單分類指數於９月份環比上升整整２個百分點至５３﹒５，較８

月份５１﹒５增０﹒５個百分點加大擴大力度，同樣即使７月份５１環比減１﹒３個百分點，惟

之前有四連升，屬穩步擴張之象；尤其是以製造業為主的工業在３月上旬始復工復產，而服務業

之恢復運作通常會略為滯後，擴張勢頭穩定，反映出居民住戶對各種各樣的服務需要甚殷。

此因各類的內需強烈，並可見於國家統計局所發布的最新資料，具良性啟示的當然為：「從

行業大類看，鐵路、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務業、金融業等的商務活動指數位於

６０或以上」，特點在於（１）所涉「６０或以上」，乃由７月至１１月份的連續５個月之高位

擴張，相對於６月份的「５５」大幅提升５個百分點，顯有關行業加大擴張業務的力度；（２）

進一步反映出物流與人流活動相當強烈，５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，難得的更是（３）

金融業的業務有快速的擴張，為經濟復甦所拉動。

低於臨界點的，在１０月份為房地產業、生態保護環境治理業等，而１０月份及９月份同樣

有資本市場服務業，故房地產在８月份回復擴張之後再重回收縮之境。

另一個利好因素為（二）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於１１月

份所達５１﹒３，環比升１﹒３個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比，即使上升２個百分

點，卻處５０﹒９的剛越臨界點的水平，亦低於投入產品價格，即售價尚未受到成本價格較快增

長的太大壓力。

由是服務業的商務活動預期指數在１１月份達持平於１０月份的６２﹒２環比升０﹒９個百

分點，而８月份６１﹒３環比略跌０﹒１個百分點，顯示此一行業對業務發展前景感到信心。



＊建築業成本跌價格反升使業務預期下調＊



至於（乙）建築業，業務保持快速擴張，即使商務活動指數持平於２０２０年１１月份，達

６０﹒５，環比上升０﹒７個百分點，１０月份５９﹒８升０﹒４個百分點，而９月份即使持平

於上月份的６０﹒２，為連續五個月高於６０，主要受惠於（Ｉ）新訂單分類指數於１１月份達

５４和環比回升０﹒９個百分點。中央、省市、鄉鎮等許許多多的基礎建設項目要在復工復產「

追落後」，和工商各業的企業最起碼挺續原本部署的資本投資，對建築業有相當的支持。

（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於１１月份環比回升１﹒２個百分點，處５４﹒４的較

快擴張水平。

問題是（ＩＩＩ）投入品價格分類指數於１１月份回落１個百分點至５１﹒３，惟銷售價格

分類指數環比反升１﹒２個百分點至５４﹒４，情況不理想。

由是（ＩＶ）建築業的業務活動預期指數於達６１﹒８，環比大幅回落５﹒３個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

