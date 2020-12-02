《中資異動》比亞迪（１２１１）開跌近５％，擬增發Ｈ股集資還債

《經濟通通訊社２日專訊》比亞迪股份（０１２１１）現價跌４﹒８５％，報１７８﹒５元

，跌破十天平均線（１８７﹒０５０元）及廿天平均線（１８４﹒２３５元）。該股成交約５７

萬股，主動賣盤５９％，涉資１﹒０１億元。

比亞迪（深：００２５９４）公布，近日向中國證監會提交擬發行新Ｈ股的申請材料，擬發

行數量不超過已發行Ｈ股總數的２０％，實際發行Ｈ股股份數量由該集團與配售代理根據市場情

況及公司資金需求而確定，擬在獲得中國證監會批准後，在獲批額度和有效期內根據市況及相關

規則發行。集團指，擬將集團資所得資金全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及

一般企業用途。

其他汽車股普高開，廣汽集團（０２２３８）升０﹒２４％，報８﹒２９元；吉利汽車（０

０１７５）升０﹒４６％，報２１﹒７５元；恆大汽車（００７０８）升１﹒６３％。

現時，恆生指數報２６６７０點，升１０２點或升０﹒３９％，主板成交９５﹒８４億元。

國企指數報１０６８０點，升２０點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７９９８點，升１２點或

升０﹒１６％。

即月期指新報２６６０５點，升１６點，低水６５點。即月國指期貨報１０６４４點，跌２

點，低水３６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪 （０１２１１） １７８﹒５０元 跌４﹒８５％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒７５元 升０﹒４６％

東風集團（００４８９） ８﹒０４元 升０﹒３７％

恆大汽車（００７０８） ２５﹒００元 升１﹒６３％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒２９元 升０﹒２４％

長城汽車（０２３３３） １５﹒４８元 跌１﹒７８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

