《異動股》小米復牌跌近一成，配股發債共集資逾３００億元

《經濟通通訊社２日專訊》小米集團（０１８１０）配股發債共集資逾３００億元午後復牌

，現價跌９﹒５６０％，報２３﹒６５０元，穿配股價，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１０﹒７５％。該股成交約４﹒６２億股，涉資１０９﹒４１億元。

小米公布，以先舊後新方式，配售１０億股，配售價２３﹒７元，為每股２３﹒７元至２４

﹒５元配售價範圍的下限。假設配售股份獲悉數配售，認購股份相當於公司已發行股本約４﹒１

％及投票權約１﹒５％。

另一方面，小米發行本金總額８﹒５５億美元的零息可換股債券，發行價為１０５﹒２５％

可轉換為Ｂ類普通股，初步換股價３６﹒４７元，禁售期為９０日。

配售事項完成後並假設債券按初步換股價悉數轉換為股份，主席兼大股東雷軍的股權將由目

前的２７﹒６％降至２６﹒３％，投票權則由６７﹒４％降至６６﹒２％。

公司表示，擬將債券及認購事項的估計所得款項淨額（分別為８﹒９億及約３１億美元）用

於加大業務擴張的營運資金；增加主要市場市場股份的投資；投資戰略生態系統；及其他一般公

司用途。

現時，恆生指數報２６４７８，跌８８點或跌０﹒３３％，主板成交９４５﹒７７億元。國

企指數報１０５６０，跌９９點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報７８３５，跌１５０點或跌１

﹒８８％。

即月期指新報２６４９２，跌９７點，高水１３點。即月國指期貨報１０５６４，跌８２點

，高水３點。

上證綜合指數報３４５４，升２點或升０﹒０９％，成交２４６３﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１３９５８，升２８點或升０﹒２０％，成交３２２２﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２３﹒６５０元 跌９﹒５６０％

騰訊控股（００７００） ５７４﹒５００元 跌０﹒６０６％

京東集團（０９６１８） ３２６﹒０００元 跌２﹒８６１％

美團 （０３６９０） ２７８﹒０００元 跌３﹒８７３％

阿里巴巴（０９９８８） ２５６﹒２００元 跌０﹒３８９％

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（ｅｃ）

