《午市前瞻》小米配股拖累大市氣氛，專家料２６４００點有強支持

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股造好，惟美國一批國會議員提出跨黨派９０８０億美元

的新紓困方案，共和黨拒絕接納。亞洲時段美股三大指數期貨偏淡，港股高開１０２點報２６６

７０點後逐步轉弱，內房、汽車、醫藥板塊內均有公司宣布配股集資或有股東減持，其中康方生

物（０９９２６）遭股東折讓最多７﹒３％減持，拖低同業藥明生物（０２２６９）表現，加上

中生製藥（０１１７７）未止跌，半日醫藥板塊表現甚差；恆指最多跌過１８８點見２６３７９

點。重磅股中靠匯控（００００５）跑出撐市，在美股三大指數期貨跌幅收窄下，港股半日反覆

收跌１８點或０﹒０７％，報２６５４８點，主板成交８２６﹒４４億元。國指報１０５９１點

，跌６７點或０﹒６４％。

科指同樣高開低走，小米（０１８１０）折讓配股停牌，加上美中經濟與安全審查委員會聲

稱要加強對美國投資中國公司的審查，夾著重磅成份股向下，科指半日跌８５點或１﹒０８％，

報７８９９點。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌１﹒３５％，報３８１元；建行（００９３９）跌０

﹒４８％，報６﹒１７元；友邦（０１２９９）軟０﹒４％，報８７﹒８５元。

Ａ股兩市上揚，上證綜指報３４５４點，升３點或０﹒０９％，成交２４４３﹒３億人幣。

深證成指報１３９６０點，升３０點或０﹒２２％，成交３１９５﹒２５億人幣。



＊小米傳折讓配股再發可換股債券，美團跌近半成＊



小米在今早競價時段突然宣布停牌，最新公布午後復牌，小米以２３﹒７元先舊後新配售１

０億股及發可換股債券。重磅科指股股價受累下行，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒６２％，報

２５５﹒６元；美團（０３６９０）走低４﹒５６％，報２７６元；京東（０９６１８）跌２﹒

８６％，報３２６元；騰訊（００７００）軟０﹒６９％，報５７４元。

美中經濟與安全審查委員會稱要加強對美國投資中國公司的審查，表明來年將密切關注美國

私募股權和對沖基金在投資中國方面的動向，部份美國來港第二上市的股份向下，新東方（０９

９０１）挫２﹒２５％，報１２５８元；宏利金融（００９４５）跌０﹒４５％，報１３２﹒４

元；再鼎醫藥（０９６８８）跌１﹒６３％，報８４６元。

另外，中芯（００９８１）反彈３﹒４９％，報２２﹒２５元；中海油（００８８３）跌０

﹒６５％，報７﹒７元。



＊比亞迪股份計劃發行新Ｈ股，走低逾８％＊



康方生物遭股東折讓最多７﹒３％減持，預計套現９﹒３１億至９﹒５億元，半日跌４﹒３

４％，報２４﹒２５元；拖累藥明生物（舊）（０２９６３）挫６﹒４９％，報７５﹒７元，為

今早表現最差藍籌，藥明生物（新）跌２﹒４５％，報７５﹒７元；中生製藥上日收插近１１﹒

８％後，續挫３﹒６３％，報６﹒６３元；石藥（０１０９３）跌０﹒６７％，報７﹒３６元。

龍湖（００９６０）折讓近７﹒５％配售５０００萬股籌營運金，集團主席再以同樣價錢出

售５０００萬股套２３﹒５億元，大跌１１﹒２２％，報４５﹒１元。富瑞認為集團是次行動合

理，看好旭輝（００８８４）、合景泰富（０１８１３）和中國奧園（０３８８３）等中型地產

股明年首季可反彈，三股分別跌０﹒５９％報６﹒６９元，軟０﹒５６％報１０﹒５６元，跌０

﹒７５％報７﹒９３元。

比亞迪股份（０１２１１）計劃發行新Ｈ股，數量最多為已發行Ｈ股總數兩成，走低８﹒４

２％，報１７１﹒８元。藍籌吉利（００１７５）走低５﹒０８％，報２０﹒５５元；東風（０

０４８９）跌１﹒２５％，報７﹒９１元；廣汽（０２２３８）跌２﹒４２％，報８﹒０７元。



＊匯控半日升近４％撐市＊



本地銀行股企穩，匯控為今早表現最佳藍籌，升３﹒９％，報４２﹒６元；同系恆生（００

０１１）升０﹒６８％，報１３４﹒２元；東亞（０００２３）升０﹒３６％，報１６﹒８２元

；中銀（０２３８８）升０﹒２％，報２４﹒８５元；渣打（０２８８８）揚４﹒３４％，報４

９﹒３元。



＊聶振邦：美團染藍有望提振股價＊



隔晚美股高收，納指及標指創歷史新高兼收市新高，港股今早則高開低走。華盛證券分析師

聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然昨晚美股造好，但於港股開市時美股三大指數開始轉弱，

現時道指期貨更暫跌逾１００點，在時間性方面更值得參考。日內多隻股份擬集資配股及減持，

他表示小米配股消息或令市場短期憂慮科網股表現，但下星期換馬落實，美團染藍或對恆指有一

定提振，港股短期上望２６８００點至２７０００點，如換馬後市場氣氛熱烈，則有望上試２７

３００點至２７４００點，整體大市在２６４００點有強支持，因昨日於該區間觸底反彈，反映

大戶大機會於相關位置部署好倉，另外他提醒小米配股落實，恆指短期內或會維持震盪。

小米今早競價時段突然停牌，中午公布以先舊後新方式配售１０億股，集資２３７億元。小

米集資配股消息拖低美團股價，盤中一度挫近７％，低見２６７﹒２元創逾１１個月低。聶振邦

指小米配股消息令市場擔心，同為同股不同權的美團或亦有意配股集資，但由於該股將於下星期

染藍，相信股價有望提振，但如未有一定反彈，預計重磅科網股板塊於１２月將繼續橫行。

比亞迪近日向中國證監會提交擬發行新Ｈ股的申請材料，擬發行數量不超過已發行Ｈ股總數

的２０％。聶振邦指該股今日表現大多由於隔晚美股中資電車回吐，相信股價未反映有關配股消

息，如配股落實或會跌至１５０元位置。

龍湖集團公布以先舊後新方式，配售５０００萬股，每股４７元，比上日收市價折讓約７﹒

４８％。聶振邦表示由於該股屬內房板塊，而內房股往往於年末至新年間配股，市場早已預期，

如該股股價在一兩日後回升至配股價水平，短期沽壓便會減少，但如未能補回配股價，則可視為

轉勢信號。（ｎｓ、ｐｌ）

