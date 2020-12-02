《美元走勢－羅明立》市場氣氛改善下利好非美貨幣

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒５０ １０４﹒２３ １０４﹒４８
歐元╱美元 １﹒２０８４ １﹒２０６１ １﹒２０７３
英鎊╱美元 １﹒３４２９ １﹒３４０５ １﹒３４１８
美元╱瑞郎 ０﹒９００７ ０﹒８９８３ ０﹒９０００
美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５１６ ７﹒７５２５
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《美元走勢》經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）上調本年全球經濟預測至收縮４﹒２％，較
９月預測收窄０﹒３個百分點。但同時下調明年經濟預測至增長４﹒２％，大幅低於前次預測的
增長５％，並指新冠疫情爆發與封鎖模式將會持續一段時間，使疫情對經濟造成永久性傷害的風
險愈來愈高。另外，美國１１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ報５６﹒７，與上月持平。
美匯指數跌至９１低位，下一步支持位於９０﹒５０。美國財長姆欽及美聯儲主席鮑威爾均
認為國會需要推出更多財政措施刺激經濟，而下一任財長熱門人選耶倫亦表示政府需要作出必要
的行動應對疫情帶來的經濟危機。市場憧憬新一輪紓困方案推出，市場氣氛改善下利好非美貨幣
，歐元升破１﹒２０，紐元則見２０１８年４月以來的高位，逼近７１美仙。
＊澳元短期料０﹒７２╱０﹒７５上落＊
澳洲央行於本年最後一次議息，宣布維特利率及３年期國債收益率目標於０﹒１％不變，同
時維持１０００億澳元的買債計畫，符合市場預期。央行聲明指出，經濟復甦正在進行中，近期
經濟數據整體上優於預期，但認為經濟復甦預期仍將是不平穩及緩慢，並且取決於政策支持。此
外，央行預期至少３年內不會加息，而本年失業率或將升至８％。目前澳洲需要解決失業問題，
故於未來一段時間內仍將需要財政及貨幣政策的支持。近期澳元表現落後於紐元，估計短期在
０﹒７２╱０﹒７５上落。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０２５ １﹒２１４０ １﹒１９８５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３４００ １﹒３５００ １﹒３３７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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