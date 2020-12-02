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02/12/2020 10:54

【新冠肺炎】傳行會同意限聚令、口罩令等違例定額罰款提高至一萬

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港第四波疫情來襲，政府本周一公布收緊一系列防疫措施，包
括擬提高違反限聚令、口罩令的定額罰款金額。
　　消息指，行政會議原則上同意將口罩令、限聚令和強制檢測令的定額罰款，由２０００元提
高至１萬元，但當局仍未有最終決定，仍待食物及衛生局和律政司釐清法律問題。
　　據悉，當局執法時有酌情權，一般會先作口頭勸喻或警告，但如果屬明顯群組聚集，則會直
接發告票。（ｂｉ）

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